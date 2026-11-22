Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a vorbit, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică de la ora 14:00 la Digi24, despre reforma administrativ-teritorială anunțată de partidul din care face parte. El e de părere că PSD „se face că face reformă, după imaginea proastă câștigată în diferitele etape, ultima dată la Timișoara”. El susține, de asemenea, că în urma votului care ar urma să aibă loc în luna martie pentru asumarea răspunderii de către Guvern pe acest proiect, Cabinetul Luca Niculescu va cădea.

„Această reformă administrativ-teritorială e așteptată de multă vreme. Au trecut 58 de ani de la 1968, nu s-a întâmplat nimic după '90. Suntem singura țară, cel puțin din UE, care nu a făcut niciun fel de reformă. Dar această reformă, făcută pe genunchi, cu termen martie 2027, nu este posibilă. Ea ar trebui să se facă pe baza unor studii. Înțeleg că există deja un studiu la Academia Română. Aștept deja două cărți tipărite.

Domnul academician (Păun Ion – n.red.) Otiman m-a sunat. În același timp, astăzi a ajuns la mine un studiu făcut de Banca Mondială, înaintat acum câțiva ani Ministerului Dezvoltării, prin care se observa că dezvoltarea României este... Se făcea o comparație între 2011 și 2021, iar dezvoltarea României se face în orașe și în zona de influență a orașelor.

Peste 96-97% din PIB-ul României se face în această zonă, peste 98% din firme sunt tot aici. Și ideea este, în primul rând, înainte de a te gândi la județ, înainte de a încerca să unești sărăcii mai mici, ca să dea o sărăcie mai mare, trebuie să faci unirea localităților de pe lângă orașe cu orașul-mamă.

Deci ar trebui, pentru că ar fi mult mai atractive și mai competitive orașele mari. Dezvoltarea se face în centre urbane mari. Vedeți ce înseamnă Bucureștiul? Înseamnă 25% din PIB-ul României și ce înseamnă inclusiv comparativ cu orașe mari, Berlinul, de exemplu. Înțeleg că aglomerarea asta urbană, București-Ilfov, este mai puternică decât partea de Berlin și multe orașe mari din Europa.

Deci trebuie să avem mai multă atracție, mai multă competitivitate, nu să ne gândim că am putea reduce ceva cheltuieli. Trebuie să așezăm țara și pe o direcție de dezvoltare. Și acest lucru se face cu orașele în față”, arată primarul Buzăului, Constantin Toma.

El este de părere că PSD „se face că face reformă, după imaginea proastă câștigată în diferitele etape, ultima dată la Timișoara”.

„Probabil, consilierii lor de imagine le-au spus: «Nu puteți ieși din această poveste decât dacă veți veni cu reforme». Și sunt două reforme la vedere. Această reformă administrativ-teritorială, care trebuia făcută chiar din anii '90, cum au făcut-o și polonezii, unde nu există UAT sub 16.500 de oameni, iar în zona angajaților bugetari, în zona locală, sunt sub 200.000, 185.000, față de vreo 400.000 la noi, în condițiile în care Polonia e mai mult decât dublă decât noi, vreo 39 de milioane de locuitori. În timp ce noi, la ultimul recensământ, 18-19 milioane de locuitori.

Iar a doua reformă, care și asta trebuia făcută de mulți ani, este reforma firmelor de stat, care, foarte multe dintre ele, în afară de cele care sunt în domeniul energiei, sunt găuri negre pe care le finanțezi în fiecare an cu sute de milioane”, arată Constantin Toma.

„PSD nu a livrat nimic atâția ani”

Primarul PSD acuză propriul partid că „nu a livrat nimic atâția ani”. „Și poți avea încredere dintr-odată într-un partid în care s-au luat decizii, în primul rând, numai pentru interesele personale și pentru sinecuri?”.

„Gândiți-vă ce-i în toate consiliile astea de administrație, ce conduceri se pun și care sunt rezultatele, până la urmă. Pentru că, dacă ai livra rezultate, și aceste firme de stat ar putea să aducă statului român foarte mulți bani. Deci tu, în loc să iei bani de la ele, mai bine le închizi, că nu are niciun sens să le privatizezi. Și încearcă acum să facă ce a povestit și ce povestea și Guvernul Bolojan, bănuiesc: să vindem pachete minoritare de acțiuni la firmele profitabile”, spune Constantin Toma.

El consideră că ar putea fi o redesenare a hărții electorale a României.

„Prima bănuială a mea a fost după ce l-am ascultat pe domnul fost ministru al Mediului de la Bacău (Mircea Fechet – n.red.), șeful liberalilor de acolo. Îl critica pe domnul Dragoș Benea. Că, domnule, încearcă să unească Târgu Ocna cu Slănic Moldova. La Slănic Moldova, primar PSD și, probabil, domnul Benea se gândea: dincolo, la Târgu Ocna, e tot PSD. Târgu Ocna, două orașe, Slănic Moldova și pun primarul PSD de la Târgu Ocna. Am rezolvat problema, care este mai mare decât Slănic Moldova.

Deci mă gândesc, pentru că vor să facă în viteză, să redeseneze sau să deseneze și o hartă electorală. Asta e bănuiala mea. Acum există suspiciunea rezonabilă că ar putea să existe și un asemenea proiect, pentru că, în doi ani de zile, în condițiile în care ai 22-23% în Parlament, sau cât or fi luat, au mai... s-au mai lipit la ei, s-au luat și de la alții, 24-25%...

Deci aici trebuie să fie o dezbatere reală, să fie implicați toți, să vii cu niște criterii foarte serioase. Eu sunt uimit acum: nici primul-ministru nu spune nimic, nici președintele României nu spune nimic. Domnule, a furat calul ăsta, l-a furat PSD-ul și trage de el acum. Și în martie ne prezintă marea izbândă și ne asumăm răspunderea”, mai spune Toma.

El susține, de asemenea, că în urma votului care ar urma să aibă loc în luna martie pentru asumarea răspunderii de către Guvern pe acest proiect, Cabinetul Luca Niculescu va cădea.

„Bineînțeles că vor pierde. Au spus: «Bă, noi am vrut, ăștia din opoziție nu». Păi, dacă își asumă răspunderea, cine votează în martie, practic?

Foarte posibil (să propună această reformă ca să-și dărâme Guvernul – n.red.). Au mai făcut-o în istorie. E un exercițiu.

Dar trebuie să ne mai crească imaginea partidului. Dacă nu trece, scoți vinovatul de serviciu pe Ilie Bolojan. L-au mai scos înainte”, mai acuză primarul PSD.

Editor : Alexandru Costea