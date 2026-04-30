Primarul Constantin Toma spune că PSD ar trebui să numească un premier: „Nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit”

Constantin Toma
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, consideră că în situaţia în care moţiune de cenzură va duce la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, Partidul Social Democrat ar trebui să numească un premier, nu însă pe liderul formaţiunii politice, Sorin Grindeau, care „până acum nu a dovedit”.

Potrivit social-democratului buzoian, PSD a mizat greşit atunci când şi-a propus să demareze procedurile pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan, sperând că Partidul Naţional Liberal îi va retrage acestuia sprijinul politic.

„Trebuie să spunem lucrurilor pe nume încă o dată, pentru că din păcate partidul meu drag a luat o decizie, nu împotriva lui Bolojan, a luat o decizie împotriva acestei ţări. Mă refer la această alianţă făcută cu AUR pentru a-l da jos pe Bolojan. Dar nu e vorba de dat Bolojan, e vorba de dat jos o idee de a îmbunătăţi, eu ştiu, funcţionarea acestei ţări. PSD-ul a mizat foarte mult pe o masă critică în PNL care să îl răstoarne pe Bolojan. Se pare că acea masă nu există, în condiţiile în care ei au luat o decizie în forul lor de conducere că dacă va fi îndepărtat Bolojan, ei nu vor mai sta la masă cu PSD-ul", a declarat, după şedinţa Consiliului Local Municipal de joi, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, citat de Agerpres.

Mai mult decât atât, întrebat cine ar putea numi viitorul premier, primarul municipiului a precizat că îşi doreşte ca PSD să facă o numire, dar nu în persoana actualului preşedinte Sorin Grindeanu, care ar fi determinat demisia unui număr important de secretari de stat şi prefecţi.

„Eu mi l-aş dori, cu siguranţă s-ar schimba foarte multe lucruri în ţară de-a doua zi, cursul ar trece imediat la 3 lei pe euro. Bineînţeles că are toate deciziile, le-a ţinut ascunse până acum să nu le afle cineva, le ţine la secret. De a doua zi va lua cele mai tari decizii. (...) Nu am nicio încredere, pentru că este o decizie foarte proastă. Ideea cu tehnocratul este o mare tâmpenie, că ăla ar fi marionetă, dumnealui poate este cel mai potent din PSD. Chiar avem foarte mulţi oameni de valoare în PSD şi cu siguranţă se va găsi unul. Sper că nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit. Asta n-a înţeles domnul Grindeanu, că o decizie de asta înseamnă şi o lovitură pentru partid foarte puternică. Deci gândiţi-vă, miniştri, secretari de stat, subsecretari de stat, şefi de agenţie, prefecţi, subprefecţi, sunt o armată la nivel naţional şi oamenii ăştia ajutau partidul în sensul în care, fiind pe funcţie, fiind şi vizibili în deciziile bune, ajutau să funcţioneze lucrurile şi puneai acolo în dreptul PSD-ului că a mai făcut o faptă bună", a mai precizat Constantin Toma.

Social-democratul a mai afirmat, recent, că în situaţia în care moţiunea de cenzură va conduce la demiterea actualului guvern iar PNL şi USR nu vor intra la guvernare, atunci tehnic va fi creată o alianţă AUR-PSD.

