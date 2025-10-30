Live TV

Lia Olguta Vasilescu_INQUAM_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Liber la festivaluri, concerte și târguri

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, susține că Ordonanța 52 ar fi putut bloca târgul de Crăciun pe care îl organizează. „Ne omoară Olguța pe toți”, ar fi spus premierul Ilie Bolojan în ședința de Guvern, potrivit social-democratei.

„În momentul când am auzit că a intrat Ordonanţa 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, nu vreţi să ştiţi ce crize au fost. S-a oprit şedinţa. Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem cu Târgul de Crăciun”, a declarat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, la conferința PSD Mehedinți.

Social-democrata susține că târgul de Crăciun aduce 10 milioane de euro în fiecare an. „Aşa s-a dat drumul”, a mai precizat aceasta. 

Liber la festivaluri, concerte și târguri

Recent, Guvernul a modificat Ordonanța 52 și a dat undă verde petrecerilor organizate de primării până la finalul anului. Inițial, măsura blocase numeroase cheltuieli ale autorităților locale, inclusiv finanțarea evenimentelor în zile de sărbătoare și cele organizate de Crăciun și Revelion.

„Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) și (2) cheltuielile cu evenimentele ocazionate de zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an, cheltuielile efectuate din donații și sponsorizări, precum și cheltuielile privind administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate în proceduri penale și civile”, reiese din textul noii ordonanțe. 

De asemenea, de același regim beneficiază și evenimentele culturale.

Citește și: Liber la concerte organizate de primării pe final de an, după ce Guvernul a modificat OUG 52. Ce cheltuieli mai sunt permise

