Primarul din Sfântu Gheorghe: „Nu există nici cea mai mică fisură în UDMR". Ce spune Antal Arpad despre o demisie a lui Kelemen Hunor

Liga 1 Betano Sepsi OSK vs FC Voluntari
Primarul localității Sfântu Gheorghe, Antal Arpad. Foto: Inquam Photos/ Sandor Manases

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, membru UDMR, a declarat, marți, la Digi24, că fostul lider al Uniunii, Marko Bela, nu a spus că ar trebui schimbat președintele formațiunii maghiare și că „nu există nici cea mai mică fisură în UDMR”. „Kelemen Hunor sau oricine altcineva din UDMR ar trebui să își dea demisia în cazul în care maghiarii din Transilvania ar fi votat în proporție cu 90% cu alt partid decât cel susținut de UDMR”, susține primarul.

„Aș dori să liniștesc pe toată lumea. Nu există nici cea mai mică fisură în UDMR. Nu s-au tulburat apele. L-am ascultat pe fostul președinte al UDMR, domnul Marko Bela, iar relatarea pe care ați prezentat-o dumneavoastră este partea a doua dintr-un răspuns dat la întrebare. Deci nici domnul Marko Bela nu a spus că ar trebui schimbat liderul Uniunii. 

La întrebarea adresată de colegul dumneavoastră, domnul Marko Bela a spus o propoziție și după aceea a continuat cu „da...” și așa mai departe. Deci nu a răspuns cu „da” la întrebarea dacă trebuie schimbat liderul UDMR. 

Domnul Kelemen Hunor sau oricine altcineva din UDMR ar trebui să își dea demisia în cazul în care maghiarii din Transilvania ar fi votat în proporție cu 90% cu alt partid decât cel susținut de UDMR. Atâta timp cât liderii UDMR sunt pe aceeași lungime de undă cu maghiarii din Transilvania, nu avem nicio problemă. 

Faptul că maghiarii din Transilvania și maghiarii din Ungaria au avut opinii divergente politice în acest moment, nu este nici prima dată și, foarte posibil, nici ultima dată în istoria celor două comunități”, a spus Antal Arpad. 

Întrebat dacă UDMR rămâne fidel partidului lui Viktor Orban, Fidesz, reprezentantul maghiarilor din România spune că „UDMR întotdeauna a avut o relație instituțională corectă și constructivă cu guvernele de la Budapesta, iar calitatea relației dintre guvernul Ungariei și comunitatea maghiară din Transilvania este dată în primul rând de politicile guvernului maghiar”, mai arată Antal Arpad. 

El mai afirmă că „în UDMR nu există discuție în ceea ce privește succesiunea”. 

„Domnul Magyar Peter cu siguranță este un om politic suficient de inteligent să știe că liderul UDMR este ales de maghiarii din Transilvania. Nici Budapesta, nici Bucureștiul nu poate să-și impună un lider în UDMR și pentru maghiarii din Transilvania. S-a încercat acest lucru în istoria UDMR-ului. Atât de la București, cât și de la Budapesta au încercat să impună diferite persoane la vârful UDMR-ului și acest lucru niciodată nu a reușit. Nu va reuși nici în acest moment. 

Eu sper că domnul Magyar Peter nu va solicita acest lucru, ci discuția dintre dânșii (cu Kelemen Hunor-n.red.) va fi despre viitorul relației UDMR-guvern maghiar, cum va ajuta guvernul maghiar pe cei din Transilvania”, susține primarul din Sfântu Gheorghe. 

Victoria surprinzătoare a partidului Tisza, condus de Peter Magyar, tulbură apele în UDMR. Fostul lider al partidului, Marko Bela critică dur, într-un interviu la Digi 24, actuala conducere a Uniunii și cere voalat schimbarea conducerii. 

„Colegii mei au făcut o greșeală destul de mare atunci când s-au atașat unui singur partid din Ungaria”, a spus fostul președinte UDMR. Marko Bela mai declară că liderul formațiunii a pariat greșit la alegeri când l-a susținut pe Viktor Orban. 

În paralel, Kelemen Hunor susține că nimeni din UDMR nu i-a cerut până acum demisia. Acesta va avea săptămâna viitoare o întâlnire cu Peter Magyar la Budapesta, unde vor discuta despre viitorul formațiunii.

