Primarul din Suceava a mers la 14 școli într-o zi. Ion Lungu: Ieri am fost pentru a 18-a oară la deschiderea anului școlar

Record inedit pentru primarul din Suceava. Edilul a fost prezent luni la festivitatea de deschidere a nu mai puțin de 14 școli, grădinițe și licee. Toate într-o singură zi. Primarul a bifat astfel toate cele 7 cartiere ale orașului.

„Ieri am fost pentru a 18-a oară la deschiderea anului școlar. Sunt la al 18-lea an de mandat. Și în fiecare an am mers la minimum 10 școli la deschiderea anului școlar. Deci, este o tradiție în ceea ce mă privește”, a declarat pentru Digi24 Ion Lungu, primarul din Suceava.

„Am început dimineața la 8 și am trecut până la ora 2 (n.r. - ora 14:00) pe la toate școlile. Acum, la toate școlile a fost un careu mai mic, la anumite clase terminale, a XII-a, clase de început, a V-a, a IX-a, unde au fost copiii pentru prima dată la școală. Am stat în careu, unde nu, am stat cu profesorii în cancelarie, am mers am amenajat o gradinita noua in cartierul Burdujeni-sat”, a explicat edilul.

