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Primarul Emil Boc, întâlnire cu premierul interimar Ilie Bolojan. Ce au discutat cei doi

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Emil Boc și Ilie Bolojan
Emil Boc și Ilie Bolojan. Foto: Facebook Emil Boc
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Primarul Clujului, Emil Boc, a avut vineri o întâlnire cu premierul interimar Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, la primărie, el afirmând că a discutat aspecte politice care reconfirmă statutul PNL de partid reformator proeuropean şi responsabil faţă de România şi faţă de cetăţenii săi.

„Întâlnire cu dl. Ilie Bolojan, prim-ministru şi preşedinte PNL. Am avut plăcerea, împreună cu dl Dan Tarcea, viceprimar , să avem o scurtă întâlnire cu dl prim-ministru Bolojan şi să discutăm probleme administrative concrete legate de proiectele din PNRR”, a scris primarul pe Facebook. 

Emil Boc afirmă că Primăria municipiului Cluj-Napoca implementează proiecte de peste 100 de milioane de euro în cadrul PNRR , cu o cofinanţare de 50 de milioane euro de la bugetul local.

„De asemenea, am discutat aspecte politice care reconfirmă statutul PNL de partid reformator proeuropean şi responsabil faţă de România şi faţă de cetăţenii săi”, a mai precizat Boc. 

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Editor : Sebastian Eduard

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