Primarul PNL din Lugoj a fost demis de prefectul PSD de Timiș pentru că și-ar fi schimbat timp de o lună domiciliul în Germania

Decizie surprinzătoare în interiorul coaliției PSD-PNL. Prefectul din Timiș, care este social democrat, l-a demis pe edilul liberal din Lugoj. Motivul: primarul și-ar fi schimbat domiciliul.

Mihai Ritivoiu, prefectul județului Timiș: „Instituția prefectului a fost sesizat în baza unor dovezi din care reiese că dl. primar și-a schimbat domiciliul din România în Germania timp de o lună și jumătate în cursul anului 2022. Legea e foarte clară și spune că mandatul primarului încetează de drept la schimbarea domiciliului. Nu-mi rămâne decât să închei înainte de termen mandatul domnului primar”.

Claudiu Buciu, primarul demis, spune că se află într-o „situație ciudată”, pentru că a avut în același timp pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate și carte de identitate de cătățean român cu domiciliul în România. El a contestat decizia prefectului și așteaptă decizia instanței.

„Este o situație ciudată... Eu am avut pentru o perioadă și pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate, dar și carte de identitate de cătățean român cu domiciliul în România. Am contestat decizia prefectului în instanță. Așa este, Codul Administrativ spune că primarul nu-și poate schimba domiciliul, dar având în vedere că eu am avut carte de identitate de cetățean român cu domiciliul în România o să lăsăm instanța să decidă”, a declarat pentru Digi24 Claudiu Buciu, primarul demis din Lugoj.

El a mai precizat că decizia prefectului nu are vreo motivație politică și nici nu se află în vreun conflict cu acesta.

„Nu am niciun conflict politic cu prefectul și cred că demersul lui este unul motivat”, a spus Claudiu Buciu.