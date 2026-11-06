Primarul PSD al Buzăului, fotografie alături de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu. Ce spune fostul premier despre întâlnire

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a publicat vineri o fotografie în care apare alături de fostul premier Ilie Bolojan și de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, aflați în vizită la Buzău. Ulterior, Bolojan a explicat în fața liberalilor buzoieni în ce împrejurări a avut loc întâlnirea cu edilul PSD, precizând că aceasta nu a avut nicio semnificație politică.

„Schimb de experienţă între un fost şi doi actuali primari. Administraţie pentru oameni, pentru comunităţi. Mulţumesc pentru vizită, Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu!”, a scris Constantin Toma, vineri, pe Facebook.

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Fostul premier Ilie Bolojan, care a fost primar al municipiului Oradea, şi primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, participă, vineri seară, la o şedinţă la sediul PNL Buzău.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, care a demisionat din toate funcţiile deţinute în PSD, afirma, în luna iunie, că trebuie să continue „cruciada bunului simţ” începută de Ilie Bolojan în România, el avertizând că dacă social-democraţii revin la guvernare „probabil vom avea aceleaşi măsuri proaste” concretizate în creşteri nesustenabile de salarii şi pensii suportate de la buget.

„Nu a ieşit puciul din PNL, am rămas cu Bolojan şi iată în ce situaţie am ajuns, ţara în momentul ăsta nu are guvern stabil şi asta ne creează foarte multe probleme”, mai susţinea atunci Constantin Toma.

Bolojan, despre întâlnirea cu Toma: „Să nu apară altceva, că trecem la PSD”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a povestit vineri, în fața liberalilor din Buzău, că a trecut la prânz pe la Primărie, unde a băut o cafea cu primarul PSD Constantin Toma, precizând că întâlnirea nu a avut nicio semnificație politică.

„Trecând pe aici, l-am sunat şi pe domnul Mocanu, l-am sunat pe domnul Toma. Îi ştiu pe toţi primarii de mari oraşe, am fost în Asociaţia Municipiilor. El a spus: «Haideţi la o cafea până la mine». Şi, ca nişte oameni civilizaţi, am fost astăzi la prânz la Primărie. Vă spun să nu apară altceva, că trecem la PSD cumva, da? Deci ca să fiţi liniştiţi”, a declarat Bolojan.

Bolojan a explicat că relaţia lui cu Toma datează de câţiva ani, de pe vremea proiectului „Buzăul Mare”, adică unirea municipiului cu comuna Ţinteşti. Toma l-a sunat atunci şi l-a rugat să vină să susţină proiectul, pentru că Bolojan încercase ceva asemănător la Oradea, cu staţiunea Băile Felix. La Oradea, referendumul a eşuat la limită: au lipsit 1.600 de voturi.

Potrivit lui Bolojan, l-a sunat şi preşedintele de atunci al PNL Buzău, Gabriel Avrămescu, care i-ar fi spus să nu vină. „Domnule, dacă vii cumva pe aici, o să ne faci praf”, ar fi spus fostul preşedinte PNL Buzău.

„La un proiect bun, dacă e bun, nu mă interesează partidul politic al omului. Aşa trebuie să gândim noi”, a spus Bolojan, îndemnându-i pe aleșii liberali să susțină inițiativele bune indiferent de partidul din care provin și să iasă în opoziţie doar împotriva ”tâmpeniilor”.

Editor : M.I.