Primarul PSD care a semnat inițiativa „Fără penali” și-a explicat gestul: E mai mult decât simbolic

„E mai mult decât un gest simbolic. A fost o apropiere față de o idee, o idee de normalitate, de corectitudine, de curățenie. A fost o apropiere față de tot ceea ce înseamnă România pe care ne-o dorim cu toții - nouă, modernă, curată”. Este mărturisirea pe care a făcut-o la Digi24 primarul PSD din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, Constantin Ana, care a intrat în atenția publică după ce s-a aflat că a semnat inițiativa civică „Fără penali”.

„Eu știu un singur lucru: eu când am candidat la funcția de primar, mi-am depus un dosar ce a cuprins printre multe documente un cazier judiciar. Din punctul meu de vedere, oricine își asumă o candidatură e clar că trebuie să ne prezinte și cazierul, ce trebuie să fie, bineînțeles, imaculat. Că astăzi sunt în funcții persoane ce au probleme penale e o problemă care mă depășește și sper să fie o problemă care să dispară în următorii ani din țara noastră”, a punctat primarul Constantin Ana. „Nu vreau să mai trăim așa ceva, cel puțin mie, ca pesedist, nu mi se pare normal ca întreaga activitate a partidului și toate lucrurile bune pe care noi le facem să fie umbrite de astfel de discuții. Eu vreau să mă concentrez pe partea mea de administrație, pe problemele cetățenilor și chiar vreau să nu mai am niciun semn de umbră a activității noastre”, a explicat edilul.

Primarul PSD din Pucioasa a semnat iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”. Constantin Ana susţine că este un gest de normalitate, iar exemplul său ar trebui urmat şi de alţi colegi din partid. Edilul a vrut să tragă un semnal de alarmă pentru a nu mai fi etichetaţi la fel toţi membrii social-democraţi. Constantin Ana spune că nu se teme de posibilele consecinţe din partea partidului. Reacţia partidului a venit luni. Preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, critică, pe Facebook, gestul edilului din Pucioasa, mai ales că şi un vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa s-a alăturat între timp iniţiativei. ,,Este un gest personal, de natură a crea confuzie în interiorul partidului şi electoratului Partidului Social Democrat, lucru pe care îl considerăm inacceptabil", a scris Adrian Ţuţuianu.

Citiți și: PSD Dâmbovița reacționează după ce primarul din Pucioasa a semnat inițiativa „Fără penali în funcții publice”

„Nu era un comunicat la care să nu mă aștept, mai ales după ce am văzut reacțiile liderilor centrali. Sunt un pic mâhnit, dar, mă rog, asta este viața. Eu prin gestul meu am vrut să fac un bine partidului”, a declarat la Digi24 primarul din Pucioasa, Constantin Ana.

„Pe mine, de ceva vreme, mă macină un lucru: sunt primar de doi ani de zile și nu sunt primar doar al pesediștilor și sunt convins că am ieșit cu votul multor susținători ai altor partide, pentru că am obținut foarte bun, aproape 61 la sută. Fiind primar peste o comunitate, te gândești să oprești o dezbinare, care a devenit din ce în ce mai evidentă și din ce în ce mai nocivă. Am trăit câteva luni de zile foarte confuze, fiind înjurați, fiind etichetați în toate felurile și am încercat să găsesc o soluție. Iar ceea ce am făcut eu ieri am crezut că este un pas spre o împăcare a societății, cel puțin la nivel local. E un gest pe care mi l-am asumat, am vrut foarte tare să dau un exemplu și am vrut foarte tare să scap partidul meu și o parte din colegii mei, pentru că am foarte mulți colegi buni, de o etichetă total greșită. Dar se pare că gestul meu nu a fost corect înțeles”, a explicat primarul PSD.

„Foarte tristă e societatea astăzi și foarte mare dezbinarea”, a insistat primarul PSD care spune că a constatat, inclusiv pe pagina sa de Facebook, că pentru oameni există doar alb și negru, nu mai există gri. „Ajunsesem să fim huliți pe stradă, să fim o paria a societății”, a explicat el.

„Să știți că nu mi-a fost ușor să fac gestul de ieri”, a mărturisit primarul. „Dar nici n-am stat foarte mult să mă gândesc, am zis băi, trebuie să fac ceva. Consecințele vom vedea dacă vor fi. Până una-alta, singurul lucru care mă uimește este că nu mă așteptam să ia gestul meu asemenea amploare și să fie atât de comentat la nivel național”, a mărturisit Constantin Ana.

„Din primele zile de mandat, am primit foarte multe semnale de la oameni legate de nemulțumirea față de atitudinea PSD-ului. Cred că momentul a fost februarie 2017. Eu mi-am apărat și o să-mi apăr partidul când am argumente. Și când nu am încerc să le creez. Numai că nu merge de fiecare dată, iar prin gestul meu eu am încercat încă o dată să readuc lumea lângă PSD”, a explicat Constantin Ana.

El spune că a încercat să scoată localitatea pe care o conduce „din cenușă”. A depus nouă proiecte europene și alte șase sunt în așteptare. „Cred că asta trebuie să conteze: aplecarea noastră asupra comunității”, spune Constantin Ana, care și-a reafirmat încrederea în oamenii și primarii PSD din județ, pe care îi consideră cei mai buni.

„Am fost de multe ori etichetat hoț, ticălos și așa mai departe. Nu sunt așa. Și mulți de la PSD nu sunt așa”, dă asigurări primarul. „A fost un semnal de alarmă ce am vrut eu să trag, pentru unii dintre colegii mei, un semnal de normalitate pentru cei de la USR și pentru restul comunității”, a completat Constantin Ana.

„E mai mult decât un gest simbolic. A fost o apropiere față de o idee, o idee de normalitate, de corectitudine, de curățenie. A fost o apropiere față de tot ceea ce înseamnă România pe care ne-o dorim cu toții - nouă, modernă, curată, să spun pe românește. Că suntem într-o situație astăzi - care mi se pare și mie că această mișcare toată are o destinație clară, ce nu este normal, până la capăt -, dar ideea în sine este o idee bună. Faptul că m-am raliat unei mișcări ce poate afecta liderii noștri, într-adevăr, îmi creează o oarecare problemă, dar până una-alta, eu răspund doar în fața cetățenilor”, a încheiat primarul PSD din Pucioasa.

