Primarul Sectorului 3 vine la Digi24, de la ora 21:00

Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, vine în această seară la Digi24 să discute despre reforma administrației, alegerile din București și nesfârșitele certuri din Coaliție. Negoiță va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.

Robert Negoiță este la al patrulea mandat de primar în Sectorul 3 al Capitalei, iar experiența sa de edil este că administrația este mult supradimensionată. „Noi avem voie să angajăm 855 de oameni. Avem 240 și vă spun că suntem supradimensionați”, mărturisea recent primarul. Robert Negoiță recunoaște în același timp că schemele de personal de la stat sunt încărcate cu „rubedenii” și pile politice.

Cum poate fi realizată reforma administrației, care să ducă la un stat mai suplu? De ce întârzie organizarea alegerilor din București? Ce mize sunt la Congresul PSD? Și cât poate rezista Coaliția în care fiecare ședință pare prilej de scandal? Primarul Sectorului 3 va da explicații pe toate aceste teme la „Jurnalul de Seară” cu Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.

