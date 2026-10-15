Primarul Sucevei, social-democratul Vasile Rîmbu, va candida cu susținerea PNL în 2028. Edilul a fost suspendat din PSD în vară

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, ales pe listele PSD la scrutinul din 2024, va candida cu susţinerea PNL la viitoarele alegeri, a anunţat, joi seară, liderul filialei sucevene a PNL, deputatul Ioan Balan. Vasile Rîmbu a fost suspendat din PSD în acest an şi i-au fost retrase toate funcţiile politice.

Liberalul Ioan Balan a anunţat că joi seară a avut loc şedinţa conducerii filialei municipale a PNL Suceava, în care a fost discutată relaţia cu actualul primar al municipiu Vasile Rîmbu, ales pe listele PSD la Primăria Suceava.

„Suntem în parteneriat cu primarul Vasile Rîmbu, suspendat din PSD. El şi-a arătat apropierea faţă de PNL, dar fără să devină membru. După mai multe discuţii purtate şi cu conducerea naţională a partidului, am ajuns la concluzia că azi suntem de acord să susţinem candidatura lui Vasile Rîmbu în anul 2028 la primărie”, a afirmat şeful PNL Suceava, Ioan Balan, potrivit News.ro.

El a adăugat că, în reuniunea conducerii filialei municipale PNL, doi membri, între care şi viceprimarul liberal al municipiului, şi-au arătat nemulţumirea faţă de apropierea dintre PNL şi actualul edil al Sucevei.

Întrebat de jurnalişti când va fi făcut anunţul oficial al înscrierii lui Vasile Rîmbu în PNL, Ioan Balan a răspuns: „Se va întâmpla într-un moment strategic ales de noi”.

Pe 17 iulie, Consiliul Politic Judeţean al PSD Suceava a decis suspendarea din partid a primarului municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, pentru o perioadă de 12 luni, precum şi retragerea tuturor funcţiilor politice pe care le avea Rîmbu în PSD.

Edilul Vasile Rîmbu a fost suspendat iniţial din PSD Suceava la începutul lunii martie 2026, pe o perioadă de şase luni. Acestuia i s-a reproşat apropierea faţă de PNL Suceava, în condiţiile în care în mai multe funcţii importante din cadrul Primăriei au fost numiţi liberali şi nu membri ai PSD.

Editor : B.E.