Exclusiv Primarul Timișoarei: Un angajat de la ISC ziua mă controlează, noaptea mă înjură pe Facebook. Instituțiile sunt folosite politic

Data actualizării: Data publicării:
dominic fritz sustine o alucutiune
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Nu a fost chemat la comisia de disciplină a ISC, dimpotrivă, a fost trimis în continuare să controleze primăria” „Nu trebuie să vă explic eu cum funcționează statul român”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, a vorbit marți seară, la Digi24, despre un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) care ziua îl controlează, iar noaptea îl înjură pe Facebook. Edilul spune ca l-a reclamat pe acesta la instituția la care lucrează, însă nu s-a întâmplat nimic, pentru că „asta este ce vedem peste tot, în instituțiile statului. Sunt folosite ca o pârghie politică”. În continuare, angajatul ISC este trimis în control la primăria păstorită de Fritz. „Nu explic eu cum funcționează statul român. Este evident că există rețele clientelare”, a subliniat președintele USR.

Secretarul general al Inspectoratului de Stat în Construcții, Mădălina Doris Săileanu, a avut o postare critică pe Facebook la adresa lui Dominic Fritz, făcută în luna august. Săileanu îi reproșează că nu respectă Constituția, că e președinte de partid și nu e interesat de nimic. Șeful USR a declarat că nu știa de această postare.

„Domnul Fritz, când vorbiți despre istoria României, o faceți puțin cu accent, nu neapărat fonetic, dar sigur ideologic”, scrie în postarea lui Săileanu, care însă nu-l acuză pe edil de nimic clar. Postarea nu mai este disponibilă pe contul lui Săileanu.

„Sunt obișnuit cu genul ăsta de atacuri, dar e interesant pentru că, na, sunt... E un gen de atac care nu se leagă de performanțele mele administrative, pe care clar că le am la Timișoara, ci cumva se leagă de tot felul de chestii, nu știu, nepalpabile, pe care nu le pot schimba”, a comentat Dominic Fritz marți seară, la Jurnalul de Seară, când i-a fost arătată postarea.

„Nu a fost chemat la comisia de disciplină a ISC, dimpotrivă, a fost trimis în continuare să controleze primăria”

„E interesant, că unii se folosesc și de alte pârghii. Despre asta am vorbit astăzi. Există un angajat la Inspectoratul de Stat în Construcții care mă înjură pe Facebook constant, în cel mai urât mod - «Javră», «Du-te înapoi în Pădurea Neagră», «Necuratule». Domnul este trimis de foarte mult timp la mine la primărie, în control, cu cele mai absurde chestii. Deci, ziua mă controlează, seara mă înjură pe Facebook”, a povestit Dominic Fritz despre un angajat de la ISC, și despre care președintele USR a scris și pe Facebook.

Întrebat dacă crede că este un atac politic, Fritz a spus că pe individ l-a reclamat încă din 2024, dar nu a fost chemat la comisia de disciplină a ISC, dimpotrivă, a fost trimis în continuare să controleze primăria.

„Asta este ce vedem peste tot, în instituțiile statului. Sunt folosite ca o pârghie politică, pentru vendete personale, pentru a discredita un adversar politic și bineînțeles, mai ales din USR. Uitați-vă la hărțuială instituțională la care au fost supuși și sunt supuși Elena Lasconi la Câmpulung, Alen Coliban la Brașov, Clotilde Armand la Sectorul 1, Radu Mihaiu la Sectorul 2. Deci, cunoaștem această tipologie”.

„Nu trebuie să vă explic eu cum funcționează statul român”

„Nu trebuie să vă explic eu cum funcționează statul român. Este evident că există rețele clientelare care au tot interesul să închidă ochii la tot felul, dacă vorbim de ISC. Chiar și președinte le-a vorbit despre această problemă, închid ochii la tot felul de construcții ilegale și în același timp îi hărțuiesc pe cei care arată că politica ar putea să funcționeze altfel. Și vă dau un alt exemplu. În Timișoara, a fost pe malul Begăi o serie de construcții ilegale, unde ISC n-a văzut absolut nimic. Ani de zile au stat - 5, 10-15 ani aceste construcții ilegale. Eu le-am demolat cu dispoziție de primar, pentru că au fost pe domeniul public și apoi am amenajat un parc în acest loc, am plantat copaci, am pus coșuri de gunoi. Cine a primit o amendă? Nu cei care au avut construcții legale timp de 10 ani, ci eu, pentru că am făcut un coș de gunoi fără autorizație de construire”.

Este vizat și USR, dar sunt sigur că se întâmplă și la alți primari de bună credință, care nu ascultă la comenzi. Li se întâmplă asta cetățenilor obișnuiți. Li se întâmplă asta companiilor.

„În primul rând, nu abandonăm. Am mai fost întrebat dacă USR o să plece de la guvernare. Nu plecăm, tocmai pentru că ne luptăm prin propuneri de legi. Eu cred că, de exemplu, în zona ANAF vor trebui multe reforme. Propunerea noastră, de exemplu, să fie controale după un algoritm ales de un calculator, și nu de un inspector, ca toate cererile de rambursare TVA să fie făcute într-o anumită ordine, să nu mai ai tot felul de trafic de influență, și sunt multe lucruri care pot fi făcute. Eu cred că Ilie Bolăjan este premierul care împărtășește aceeași viziune, și de aceea, încă o dată, nu în patru luni, dar poate totuși, într-un an, în doi ani vom vedea ceva, și asta este o măsură de succes pentru această coaliție, că vom putea să schimbăm felul în care funcționează.

