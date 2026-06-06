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Video Primele concluzii după explozia dronei navale în Portul Constanța. Nicușor Dan: „În acest moment, nu văd vreo eroare umană”

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explzoie drona port constanta
O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Foto: Captură video Digi24
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Urmează o discuție cu Zelenski

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, după discuţia cu responsabilii în cazul dronei explodate în portul Constanţa, că până în momentul acesta, nu vede vreo eroare umană. Șeful statului a mai spus că, „dacă azi vom găsi o dronă în portul Constanţa, vom acţiona exact cum s-a acţionat ieri”.

Nicuşor Dan a fost întrebat dacă au fost constatate eventuale erori sau neglijenţe din partea instituţiilor responsabile, în cazul dronei din Portul Constanţa.

„În discuţia pe care am avut-o azi, au fost toţi responsabilii structurilor naţionale responsabile cu acest tip de evenimente, până în momentul acesta nu văd eu vreo eroare umană”, a spus şeful statului.

El a precizat că „este o chestiune care ţine de o tehnologie nouă faţă de care ne adaptăm prin înzestarea pe care speră să o facem cât mai repede”.

Despre instituţia care trebuia să depisteze drona din port, Nicuşor Dan a spus că, „teoretic, pentru acest perimetru ar fi trebuit ca Portul Constanţa să aibă un echipament care să vadă orice fel de obiect neidentificat care intră în raza sa de acţiune”.

„Aşa cum am spus, fiind o tehnologie nouă trebuie să ne adaptăm cu toţi”, a completat preşedintele.

„Dacă azi vom găsi o dronă în portul Constanţa, vom acţiona exact cum s-a acţionat ieri, adică foarte repede. Vor veni tehnicienii, foarte repede IGSU va scoate oamenii din zona afectată şi dacă va exista timp fizic suficient, drona respectivă va fi scoasă şi dusă într-un port militar. Eu sper, însă, că şi prin echipamentele suplimentare şi prin patrularea suplimentară, şi prin protocolul cu Ucraina să nu fim în situaţia să avem nave eşuate”, a subliniat Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, o anchetă este în desfășurare, urmând ca în următoarele 7-10 zile să aflăm cum au ajuns dronele la port și Marea Neagră.

„Cum au ajuns aceste drone la portul Constanța? Un răspuns vom avea probabil în 7-10 zile, după culegerea de informații”, a afirmat Nicușor Dan.

Urmează o discuție cu Zelenski

Șeful statului a spus că până în acest moment nu a vorbit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă că va face acest lucru.

„Nu, dar o vom face. O parte din discuția pe care am avut-o înăuntru a fost despre elemente ale unui protocol care să funcționeze în situații ca aceasta”, a declarat el.

„În primul rând, e cert acum, am avut o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă, trebuie să spunem foarte clar că Ucraina este ţara agresată. Deci, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este ţara agresoară în acest război şi Ucraina se apără aşa cum reuşeşte să o facă”, a mai spus preşedintele, la finalul şedinţei de analiză a incidentului dronei explodate de la Constanţa.

Având în vedere incidentul de ieri, șeful statului a anunțat că, în perioada verii, vor fi suplimentate echipajele de supraveghere ale MApN, MAI și Poliției de Frontieră.

Citește și: Nicușor Dan explică limitele intervenției României pentru doborârea dronelor: „Nu putem acționa în afara dreptului internațional”

 

Editor : C.L.B.

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