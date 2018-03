Primele explicații pentru excluderea din PSD a primarului din Ciugud, comună care a atras cele mai multe fonduri europene

Președintele PSD Alba a vorbit pentru prima dată despre excluderea din partid a primarului din Ciugud, Gheorghe Damian. Acesta nu a oferit explicații concrete cu privire la ce i s-a imputat edilului, lansând mai dregrabă o serie de aluzii, scrie alba24.ro. „Nu este om de echipă”, a primit „aprecieri” de la adversarii politici, avea prieteni în afara partidului, „era condus de alții care îl disturbă”, nu se „mândrea cu afișele PSD în comună” și chiar își făcea concediile cu alții, din alte partide, sunt câteva dintre ideile avansate de liderul PSD.

Foto: Facebook

Deși a spus de mai multe ori că îl apreciază ca primar, Ioan Dîrzu a adăugat că „toate aceste proiecte” pe care le-a dezvoltat Damian la primărie, „nu le-a adus cineva de-acasă. Ele sunt rezultatul unei munci de echipă”. În schimb, i-a reproșat acestuia lipsa de colegialitate.

„Suntem fermi pe poziție. Am constatat prin likeurile primite pe Facebook că este foarte apreciat de ceilalți, de adversarii politici (…) Poate să facă o trecere mai lină față de cei cu care este mai prieten de concediu, de altceva și fiecare ne vedem de lucrurile noastre. Ce am constatat în acest an: organizația este mai liniștită, mai determinată cu privire la ce avem de făcut și are alt interes” a declarat Ioan Dîrzu.

Șeful PSD Alba a mai spus că „domnului Damian i s-a oferit candidatura de primar la Sebeș, la Alba, inclusiv funcția de președinte al PSD. Toate le-a refuzat, că pe dânsul nu-l interesează. Ulterior am înțeles noi aceste lucruri”.

Despre Damian, Dîrzu a mai spus că este „condus de alții care îl disturbă”.

În legătură cu ideea că eliminarea lui Damian a fost parte a unui troc pe care Ioan Dîrzu l-ar fi făcut pentru susținerea la congres acordată lui Liviu Dragnea de filiala Alba, președintele organizației județene a spus că nu este cazul de așa ceva și că „conducerrea partidului a înțeles perfect despre ce este vorba și de ce am luat decizia pe care am luat-o”.

Odată cu Damian, afară din partid a fost dat și Ioan Florea, directorul Poștei din Alba, despre care Dîrzu a spus că „era în aceeași echipă cu Damian”. Pe cel de-al treilea prieten al celor doi l-a scăpat funcția pe care o are în PSD. Este vorba despre senatorul Daniel Breaz, care până la urmă „a înțeles ce înseamnă activitatea politică într-o echipă”.