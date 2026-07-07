Președintele României, Nicușor Dan, a sosit marți la Ankara pentru a participa la summitul NATO, desfășurat într-un context de securitate marcat de războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu. Șeful statului va pleda pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și întărirea apărării aeriene și maritime, având programate și întâlniri bilaterale cu lideri aliați.

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns sâmbătă la Ankara pentru a participa la summitul NATO, fiind însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Administrația Prezidențială a publicat primele imagini cu șeful statului la sosirea în capitala Turciei, unde a fost întâmpinat de o delegație oficială.

Potrivit Administrației Prezidențiale, summitul are loc într-un climat de securitate care continuă să se degradeze din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu.

În cadrul summitului, Nicușor Dan va reconfirma statutul României de aliat de încredere și va evidenția contribuția țării la securitatea euroatlantică. Totodată, președintele va susține continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și consolidarea posturii de descurajare și apărare pe întregul Flanc Estic.

Președintele Nicușor Dan, la Summitul NATO de la Ankara. Sursa: presidency.ro. Deschide galeria foto

Șeful statului va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au asupra securității regionale, inclusiv asupra României, insistând asupra necesității consolidării apărării aeriene și maritime.

„Liderii Alianței se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu”, a transmis Administrația Prezidențială.

Cu ocazia participării la summit, Nicușor Dan va avea și o serie de întâlniri bilaterale cu lideri și oficiali ai statelor aliate.

Președintele se va întâlni cu o delegație bipartizană a Congresului SUA, formată din senatorii Jeanne Shaheen, Mike Rounds, Christopher Coons și Dick Durbin, precum și din reprezentantul Mike Turner. Discuțiile vor viza consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, precum și teme de securitate și cooperare în cadrul NATO.

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Editor : C.A.