Live TV

Video Primele măsuri pe care ar trebui să le ia noul Guvern, în opinia președintelui României: „Trebuie să facem o rectificare”

Data publicării:
nicusor dan diplomati 2
Foto: presidency.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan spune că noul Guvern nu va avea de gestionat aceeași situație financiară de urgență cu care s-a confruntat Executivul condus de Ilie Bolojan la instalare. Șeful statului afirmă că situația macrofinanciară este acum mai bună, însă România trebuie să ia măsuri pentru funcționarea instituțiilor și pentru a oferi predictibilitate piețelor financiare, inclusiv prin adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an.

Șeful statului a precizat că situația macrofinanciară a României este în prezent mai bună decât în urmă cu un an și trei luni, când a fost instalat Guvernul Bolojan, și că nu mai este vorba despre necesitatea unor măsuri financiare imediate, ci despre gestionarea timpului.

Întrebat care ar trebui să fie primele măsuri pe care să le ia noul Guvern, Nicușor Dan a făcut o comparație cu momentul instalării Guvernului Bolojan.

„Situația macrofinanciară este mult mai bună acum decât acum un an și trei luni, când a fost instalat Guvernul Bolojan”, a afirmat președintele.

El a explicat că, la momentul respectiv, România avea nevoie de măsuri financiare imediate, în timp ce situația actuală este diferită.

„Acum nu este o chestiune de măsuri financiare imediate, cum a fost situația atunci, acum este o chestiune de timp”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat însă că România trebuie să adopte mai multe măsuri pentru a asigura funcționarea instituțiilor statului și predictibilitatea în relația cu piețele financiare.

„În momentul acesta, noi trebuie să facem o rectificare. Pentru că sunt instituții care nu au bani pentru funcționare”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a indicat astfel necesitatea unei rectificări bugetare pentru ca instituțiile care se confruntă cu lipsa fondurilor să își poată continua activitatea.

Nicușor Dan a mai subliniat că un obiectiv important pentru noul Guvern este adoptarea bugetului pentru anul 2027 până la sfârșitul acestui an.

Președintele consideră că aprobarea la timp a bugetului este necesară pentru a oferi predictibilitate în relația României cu piețele financiare.

„Trebuie, tocmai pentru a da predictibilitate în relația cu piețele financiare, să reușim să negociem, să votăm bugetul 2027 până la sfârșitul acestui an”, a afirmat Nicușor Dan.

Citește și: Nicuşor Dan, despre riscul ca România să fie retrogradată la „junk”: Trebuie să-şi păstreze statutul de ţară recomandată investiţiilor

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
avioane eurofighter germania
4
Germania trimite avioane de vânătoare și mai mulți soldați pentru asigurarea securității...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
FOTO I-a lăsat pe toți ”mască”: oficial, ”cuplul anului” nu există, dar s-a pozat la el în dressing
Digi Sport
FOTO I-a lăsat pe toți ”mască”: oficial, ”cuplul anului” nu există, dar s-a pozat la el în dressing
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski - nicusor dan (18 sept)
România va dona Ucrainei interceptoare Patriot. Ce a spus șeful statului despre producția de drone: „Lucrurile sunt avansate”
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre un eșec al învestirii guvernului Mureșan: Să nu prezentăm lucrurile apocaliptic. Se putea mult mai rău
sigla birouri Fitch ratings
Nicuşor Dan, despre riscul ca România să fie retrogradată la „junk”: Trebuie să-şi păstreze statutul de ţară recomandată investiţiilor
avion Nic
Nicușor Dan va zbura în Statele Unite cu un avion folosit și de președintele Iohannis
nicusor zelenski
Nicușor Dan, despre clasa cu predare în română închisă în Ucraina: MAE a deschis o anchetă. Ce spune Zelenski
Recomandările redacţiei
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban rupe tăcerea: o înregistrare audio dezvăluie ce crede...
TikTok logo on the screen.
Cazul ambulanței atacate pentru că „ar fi furat copii” ajunge la...
Steve Witkoff și Jared Kushner
Ucraina și Rusia sunt din ce în ce mai nemulțumite de procesul de...
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Anunțul premierului desemnat Siegfried Mureșan: La începutul...
Ultimele știri
Ministrul irlandez de Finanțe, despre apropierea UE de Canada: „Nu înseamnă o relație mai puțin strânsă cu SUA”
Moment spectaculos pe șantierul A1: au fost încheiate excavările la „Tunelurile urșilor”. Lotul trebuia finalizat acum 10 ani
Trimisul lui Putin și extrema dreaptă germană se pregătesc să discute reluarea livrărilor de gaze rusești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Fanatik.ro
Sebastian Mailat a ratat transferul în Azerbaidjan după ce clubul din Baku l-a ținut în șah până în ultima...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
FCSB vizează transferul lui Emmerlahu din Ucraina: jucătorul vrea să plece din campionatul ucrainean
Adevărul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din...
Playtech
Când trebuie să plătești impozit dacă ai câștigat la pariuri, Loto sau cazino. Cât îți oprește statul în 2026
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB și-a ales noul antrenor
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
Ce ascunde noua desemnare de premier. Analist: „Săptămâna viitoare avem testul suprem”
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...