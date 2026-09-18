Președintele Nicușor Dan spune că noul Guvern nu va avea de gestionat aceeași situație financiară de urgență cu care s-a confruntat Executivul condus de Ilie Bolojan la instalare. Șeful statului afirmă că situația macrofinanciară este acum mai bună, însă România trebuie să ia măsuri pentru funcționarea instituțiilor și pentru a oferi predictibilitate piețelor financiare, inclusiv prin adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an.

Șeful statului a precizat că situația macrofinanciară a României este în prezent mai bună decât în urmă cu un an și trei luni, când a fost instalat Guvernul Bolojan, și că nu mai este vorba despre necesitatea unor măsuri financiare imediate, ci despre gestionarea timpului.

Întrebat care ar trebui să fie primele măsuri pe care să le ia noul Guvern, Nicușor Dan a făcut o comparație cu momentul instalării Guvernului Bolojan.

„Situația macrofinanciară este mult mai bună acum decât acum un an și trei luni, când a fost instalat Guvernul Bolojan”, a afirmat președintele.

El a explicat că, la momentul respectiv, România avea nevoie de măsuri financiare imediate, în timp ce situația actuală este diferită.

„Acum nu este o chestiune de măsuri financiare imediate, cum a fost situația atunci, acum este o chestiune de timp”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat însă că România trebuie să adopte mai multe măsuri pentru a asigura funcționarea instituțiilor statului și predictibilitatea în relația cu piețele financiare.

„În momentul acesta, noi trebuie să facem o rectificare. Pentru că sunt instituții care nu au bani pentru funcționare”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a indicat astfel necesitatea unei rectificări bugetare pentru ca instituțiile care se confruntă cu lipsa fondurilor să își poată continua activitatea.

Nicușor Dan a mai subliniat că un obiectiv important pentru noul Guvern este adoptarea bugetului pentru anul 2027 până la sfârșitul acestui an.

Președintele consideră că aprobarea la timp a bugetului este necesară pentru a oferi predictibilitate în relația României cu piețele financiare.

„Trebuie, tocmai pentru a da predictibilitate în relația cu piețele financiare, să reușim să negociem, să votăm bugetul 2027 până la sfârșitul acestui an”, a afirmat Nicușor Dan.

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Editor : C.A.