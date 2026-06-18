Deputata PNL Raluca Turcan a declarat joi, la Digi24, întrebată despre audierea lui Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, la DNA, că este „o coincidență prea mare” că se întâmplă acest lucru într-un context politic tensionat. „Nu aș pune așa repede etichete pe politicieni”, a declarat și europarlamentarul Gheorghe Falcă.

„Pentru mine discuțiile despre justiție se încheie în același mod, indiferent despre cine este vorba. Orice persoană în justiție își susține buna credință și își apără nevinovăția și, de asemenea, instituțiile din justiție să judece independent, imparțial orice caz este adusă în analiză. Însă nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment.

Doi - nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șefi de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. Trei - nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe și justiția să rămână liberă. Altfel, în România putem ajunge să devenim un stat capturat, un stat în care instituțiile statului sunt îngenuncheate și controlate politic. Aș vrea să cred că șefii instituțiilor din justiție nu sunt permeabil la politic sau la alt tip de influență”, a declarat Raluca Turcan.

„Nu pot să nu mă gândesc. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care, în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare. Eu îl cunosc pe Ciprian Ciucu de foarte mult timp și știu că se va raporta la instituțiile din justiție cu respect și instituțiile ar trebui să demonstreze că este vinovat, dar el își va susține nevinovăția și va merge mai departe cu fruntea sus”, completează ea.

Europarlamentarul Gheorghe Falcă este de părere că „instituțiile statului trebuie să-și facă treaba în același timp”.

„Prezumția de vinovăție de nevinovăție o are toată lumea. Eu am trecut printr-o astfel de etapă în viață, niciodată n-am acuzat instituțiile statului. Până la urmă, dacă se ajunge cumva în instanță, instanța e cea care decide. Nu aș pune așa repede etichete pe politicieni”, a mai spus el, în timpul unei intervenții la Digi24.

Întrebat dacă Ciprian Ciucu mai poate fi ales prim- vicepreședinte PNL cu această etichetă de suspect la DNA, Falcă a răspuns:

„Ca să devii suspect e o primă etapă după poziția de martor. Deci nu e nimic, poți să fii în politică până ai prima decizie împotriva ta a unei instanțe. Și nu doar în politică, și în afacerile pe care le ai sau în viața ta privată. Ar trebui să fim mai liniștiți cu astfel de comportamente pentru că prea ușor în România s-au atacat politicienii cu astfel de situații și până la urmă toate partidele politice au trecut prin astfel de situații”.

Reacțiile vin în contextul în care Ciprian Ciucu a fost audiat joi după-amiază de procurorii DNA. Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că liderul liberal ar fi audiat în cel puțin două dosare legate de activitatea de primar al Sectorului 6 și de fondurile strânse în ultima campanie electorală.

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Editor : C.L.B.