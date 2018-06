Senator PSD: OUG e mult mai practică și mai legală, dar nu se poate face fără ALDE

Senatorul PSD Niculae Bădălău spune că modificarea Codurilor Penale prin OUG se poate face pentru că legislația românească „trebuie pusă în concordanță” cu directive europene și acuză, la fel ca liderul PSD Liviu Dragnea, că procesul legislativ din Parlament dureazâ prea mult timp.

De asemenea, Bădălău a criticat miile de oameni care au protestat pașnic în Piața Victoriei și i-a acuzat pe manifestanți de comportamente violente.

Reporter: Există tensiuni în coaliția de guvernare?

Niculae Bădălău: Nu există. Este părerea lui Tăriceanu, pe care o respectăm. Am considerat că OUG, așa cum a fost dată și de celelalte guvernări, ar fi cea mai bună. E hotararea CEX. Discuția a fost între asumare și OUG. PSD nu bate în retragere. Am zis că o să găsim soluția cea mai bună. Sunt convins că Tăriceanu are o motivare, nu ne ia prin surprindere. Nu am avut timp de discuții în coaliție. Sunt de părerea colegilor că OUG e mult mai practică și mai legală. OUG nu se poate fără ALDE. Vom discuta și cu dânșii și vom găsi o soluție.

În stradă încep să apară violențe, ceea ce nu e un lucru normal. Dezbaterea ar trebui să fie în Parlament. Am văzut deputați împinși, atacați pe stradă, am văzut declarații extremiste, de tipul să îi omorâm pe stradă. Știți foarte bine că acest proiect stă în dezbatere de un an de zile.

Ceea ce spune opoziția este o nebunie. Suntem obligați de UE să punem în concordanță legislația română cu sugestiile dânșilor. Avem multe articole de pus în concordanță. Asta încercăm să facem, dar procesul legislativ este de durată”, a declarat Bădălău.

După ce liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat, luni, că nu susține modificarea codurilor penale prin OUG, deputatul PSD Valeriu Steriu a afirmat că varianta propusă vineri de Liviu Dragnea, după consultările cu liderii partidului, a fost discutată în coaliție abia azi dimineață.

„Discuția coaliției a fost abia în această dimineață. Discursul domnului Dragnea a fost în numele PSD, vineri. Pasul următor era al întregii coaliții. Experții juriști au examinat care au fost cele mai normale și cele mai încărcate de suport democratic. Concluzia menționată de Tăriceanu a fost de a continua o analiză de la A la Z. Ne îndreptăm spre un pachet de legi temeinic așezat, european, care va reprezenta un motiv de liniște a societății”, a spus Steriu.