Primul Congres al PSD fără Dragnea. Pensiile speciale pentru primari, folosite ca momeală pentru voturi. Lupta baronilor anti-Codrin

Cogresul PSD se întrunește sâmbătă, la Sala Palatului, pentru prima dată fără Liviu Dragnea, dar cu amintirea lui încă vie în miza politică a partidului - va recâștiga curentul ”Dragnea” puterea? Se confruntă la vot cele două școli de gândire, cea reprezentată de noua conducere impusă după alegeri, în frunte cu Viorica Dăncilă, care susține că s-a renunțat la mesajul anti-european și anti-stat de drept, și cea reprezentată de simpatizații și susținătorii lui Liviu Dragnea, cum este Codrin Ștefănescu, care țintește poziția de secretar general, dar și de personaje angajate oficial în lupta anti-UE, cum este Liviu Pleșoianu, candidat la funcția de președinte.

După toate socotelile făcute de liderii PSD, principalul pericol la adresa planului Vioricăi Dăncilă de a obține puterea legitimată de votul Congresului este Codrin Ștefănescu, cotat cu șanse bune să obțină funcția de secretar general, funcție esențială pentru controlul unei formațiuni politice. Din acest motiv planul inițial al Vioricăi Dăncilă a fost ca să nu se mai facă alegeri pentru postul de secretar general, acesta urmând să fie numit în CEX, dar s-a renunțat la această idee, de teama că îl va victimiza pe Ștefănescu.

Codrin Ștefănescu nu este agreat deloc nici de Dăncilă nici de baronii locali, care au refuzat să lucreze sub conducerea lui și în campania electorală, dar el ar putea capacita sâmbătă la vot delegații veniți din țară, nostalgici ai lui Dragnea și împătimiți ai mesajului radical anti european cu care au fost alimentați în ultimii ani.

Din aceeași perspectivă nu va fi de neglijat nici discursul pe care Liviu Pleșoianu îl va ține pe scena Sălii Palatului, în încercarea sa de a obține voturi pentru prima poziție în partid. La precedentul Congres al PSD, cel la care Liviu Dragnea a făcut istorie aducând-o cu sine pe iubita sa, Irina, discursurile liderilor au fost ignorate de către delegații absorbiți de prezența lui Pleșoianu, cu care au vorbit și și-au făcut fotografii.

Mesajul pro și anti european care împarte partidul în două este recunoscut drept criteriu de identificare în interiorul partidului. ”Codrin este anti-european”, explica o sursa din conducerea PSD pentru Digi24.ro motivul pentru care i-ar fi imposibil să îl susțină pe acesta public pentru orice fel de demers politic. Dacă Viorica Dăncilă, care se străduiește să susțină că PSD s-a schimbat la față, a șters politica anti-UE a lui Liviu Dragnea și și-a reînoit jurămintele de credință față de socialiștii europeni, pentru a nu fi excluși din deciziile de la Bruxelles, ar sta în capul mesei la PSD alături de un secretar general cu mesaje radical antioccidentale, ar avea mari probleme.

Pentru a securiza șansele unui secretar general care să îi fie fidel, Dăncilă l-a convins pe fostul ministru Marius Dunca să își retragă, vineri, în ședința CEX, candidatura pentru postul de secretar general. Acesta a motivat că ”nu dorește ca voturile delegaților din Ardeal să fie împărțite între el și Mihai Fifor”. Fifor devenind favoritul taberei Dăncilă pentru această poziție.

Codrin Ștefănescu a declarat vineri seara, la Antena 3, că nu se va dezice niciodată de Liviu Dragnea, așa cum nu s-a dezis de ”niciunul dintre colegii noștri care au fost puși în cătușe”. Întrebat cu cine ar putea lucra dintre cei doi candidați la președinția partidului - Viorica Dăncilă sau Liviu Pleșoianu - Ștefănescu a răspuns ”cu amândoi”. În schimb, contracandidatul său, Mihai Fifor, a declarat că o preferă pe Viorica Dăncilă.

Scandal pe banii pentru pensiile speciale pentru primari, folosite pentru voturi la Congres

În schimb, în privința funcției de președinte executiv, jocurile par deja făcute în favoarea ministrului dezvoltării, Daniel Suciu, propulsat de Liviu Dragnea din calitatea de simplu deputat în cea de lider de grup la Camera Deputaților, pentru a-l determina să nu plece alături de Marian Neacșu la partidul lui Victor Ponta, și apoi din poziția de lider de grup în cea de ministru al Dezvoltării, cel mai râvnit portofoliu, care gestionează miliardele de lei alocate primarilor.

De altfel, chiar acest lucru a provocat vineri, în ședința CEX, un scandal între Suciu și ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici, care l-a acuzat pe colegul de la Dezvoltare că a folosit OUG privind Codul Administrativ pentru a introduce pensii speciale acordate aleșilor locali, astfel încât aceștia să îl voteze la Congres, din recunoștință.

Mai mult decât atât, ministrul Finanțelor, care semnase o adresă în care dădea aviz negativ pentru pensiile speciale incluse în Codul administrativ, arătând că nu se susțin bugetar, l-a acuzat pe ministrul Dezvoltării că acesta a trimis adresa către baronii locali, pentru a le arăta că Teodorovici se opune pensiilor speciale, deci să nu îl mai voteze la Congres.

Teodorovici s-a retras din cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD, dar a revenit vineri seara cu un mesaj dur postat pe pagina sa de Facebook.

”În ceea ce privește viața politică, într-o perioadă în care PSD-ul trăiește frământări interne, mizez mai mult pe nevoia de unitate și coeziune, fără însă a accepta să renunț la aceste principii atunci când particip la o competiție de orice fel. Tocmai într-un astfel de moment, înțeleg, cu atât mai mult, ca în competiția politică să primeze responsabilitatea de a pune mai presus interesul țării, al Guvernului ... al partidului.

De aceea am decis și am anunțat astăzi, în cadrul CEx, că mă retrag din competiția pentru funcția de președinte executiv al PSD. Nu pentru că mi-ar fi fost teamă de competiție, ci pentru că nu am acceptat să fac rabat de la principii! M-am înscris în această competiție cu dorința de a-i ridica nivelul și miza prin asumarea depunerii mandatului de ministru de către perdant. Ar fi fost pentru prima oară în istoria acestui partid când Congresul, cel mai înalt nivel de reprezentare, ar fi putut valida un membru al partidului într-una dintre cele mai importante funcții într-un Guvern.

Nu a fost acceptată. M-am retras din competiție.

Pentru mine aceasta are o logică incontestabilă, dincolo de orice alte speculații sau interpretări.

Pentru mine ideea de competiție în urma căreia doar apar niște fețe noi cu principii vechi nu este tocmai ceea ce sper că așteaptă susținătorii acestui partid! Tocmai de aceea, mâine, în congres, nu voi acorda votul meu unui candidat care nu vede dincolo de un interes personal, mărunt, de a ocupa o funcție sau...funcții.

Și fac chiar un apel către toți ceilalți colegi să înțeleagă gestul meu și să dea dovadă de maturitatea politică atât de necesară în astfel de momente și mai ales cea pe baza căreia putem să reclădim acest partid și nu numai!

Tocmai de aceea, nu privesc cu teamă spre viitor! Din contră ... privesc cu foarte multă încredere! Încredere într-o reformă a acestui partid care poate, într-adevăr, să renască din propria cenușă și implicit în viitorul acestei țări!”, a scris ministrul Finanțelor.

Suciu în schimb a susținut că el și Teodorovici sunt prieteni: ”Vreau să insist să spun că sunt prieten şi coleg cu Eugen Teodorovici, am foarte mare încredere în munca pe care el o face la Ministerul Finanţelor, iar eventualele calcule politice pe care şi le-a făcut vizavi de ziua de mâine îi aparţin”.