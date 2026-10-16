Live TV

Primul deputat PNL care anunță că nu votează Guvernul Niculescu: Vom ajunge într-o situație mai rea. PSD să își găsească susținători

Data publicării:
deputatul pnl Dragos Ciobotaru.
Dragos Ciobotaru. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„PSD trebuie să își găsească susținători”

Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, liderul filialei liberale din Vrancea, a anunțat că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. El susține că PSD, partidul pe care îl consideră responsabil pentru căderea Guvernului Ilie Bolojan, trebuie să își asume formarea unui nou Executiv, fără să transfere această responsabilitate liberalilor.

„Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar”, a scris parlamentarul liberal într-o postare pe Facebook. 

Ciobotaru spune că refuzul de a susține noul guvern ar putea prelungi instabilitatea politică și ar lăsa Guvernul Ilie Bolojan să funcționeze în continuare ca interimar. El consideră însă că responsabilitatea pentru găsirea unei soluții trebuie să revină social-democraților.

„Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern”, a transmis acesta.

Deputatul afirmă că a pornit de la ideea susținerii unui guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare, însă PSD ar fi refuzat această variantă. În schimb, formula propusă este una mixtă, cu 11 miniștri social-democrați.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am pornit de la ideea că trebuie să acceptăm votarea Guvernului Luca Niculescu, cu speranța că va fi un guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare. PSD a refuzat însă această variantă, declarând că nu va vota un guvern tehnocrat. Oare chiar nu contează pentru ei ce se întâmplă cu această țară?”, a scris Ciobotaru.

„PSD trebuie să își găsească susținători”

Liderul PNL Vrancea a criticat și faptul că o persoană condamnată penal ar urma să ocupe funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne.

„Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal. Cum aș putea vota așa ceva?”, a transmis deputatul.

Ciobotaru a anunțat că va susține aceeași poziție și sâmbătă, la ședința Biroului Politic Național al PNL. „Acesta este mesajul pe care îl voi transmite și sâmbătă, în cadrul ședinței Biroului Politic Național: PNL nu poate susține acest guvern în aceste condiții. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecințele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate”, a scris el.

Potrivit deputatului, poziția este susținută și de conducerea filialei PNL Vrancea, precum și de majoritatea primarilor liberali din județ.

„PSD trebuie să își găsească susținători acolo unde a mai găsit atunci când ne-a adus în această situație, nu la PNL, partid pe care reprezentanții PSD continuă să îl atace și astăzi, pe toate canalele”, a mai transmis Ciobotaru.

Deputatul mai susține și că liberalii nu ar trebui să accepte orice compromis în numele responsabilității politice.

„A fi responsabil nu înseamnă să accepți orice compromis. Înseamnă să îți respecți principiile, să îți asumi deciziile și să nu uiți cine a provocat această criză. PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale, nu să devină soluția de avarie a PSD sub presiunea unor crize create tot de ei”, a scris acesta.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Vladimir Putin
2
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
4
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
5
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
Digi Sport
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Un bărbat gesticulează în timpul unui interviu de angajare
Tinerii fără loc de muncă pot primi un ajutor lunar dacă se angajează. Câți bani oferă statul și care sunt condițiile
Banner cu cartea lui Nicolae Ciucă "Un ostaș în slujba țării" pe un câmp în apropierea Autostrăzii A2 // Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
PNL a pierdut definitiv un proces cu AEP: Trebuie să restituie 14 milioane de lei, folosiți pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă
persoana dizabilitati tanara scaun rotile
Cum vrea Guvernul Niculescu să schimbe sistemul de ajutoare sociale: reguli pentru beneficiari și sprijin pentru cei vulnerabili
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD anunță că toate solicitările sale au fost incluse în programul Guvernului Niculescu. Apel către partidele parlamentare
Programul „Școala după școală”. Foto Getty Images
Viziunea Guvernului propus de Luca Niculescu pentru Educație și Cercetare: De la măsuri pentru elevi și școli, la reforme structurale
Recomandările redacţiei
inflatie calcule bani
România rămâne și în septembrie țara cu cea mai mare inflație din UE...
Banknotes with letters Pnrr (national recovery and resilience plan)
România ar putea încasa în noiembrie banii din cererea 5 PNRR. Dragoș...
European Council Summit In Brussels - October 2026, Belgium - 16 Oct 2026
Zelenski solicită sprijinul UE, în timp ce Trump afirmă că liderul...
pat gol deces covid
INSP anunță primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon
Ultimele știri
Diana Stoica, deputat USR: „De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Explicațiile sociologilor după mesajul controversat
Primele imagini cu Papa Leon al XIV-lea din spital. Suveranul Pontif a oficiat o slujbă și le-a mulțumit medicilor
Ucraina prezintă o dronă-ambulanță zburătoare care ar putea salva vieți în câteva minute
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața a 5 zodii se schimbă în bine pe 16 octombrie 2026. Lasă în urmă frustrările și problemele, iar norocul...
Cancan
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, mulțumit după Universitatea Craiova – Getafe 1-1? Pavel Badea a dezvăluit ce a discutat cu...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Clashes Continue Near Albanian Premier Office
Premierul Edi Rama acuză implicarea unor forțe străine în violențele din Albania: „Toate acestea sunt...
Adevărul
Lecția Poloniei pentru România. Cum a ajuns dintr-o țară comunistă în top 20 economii ale lumii
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Newsweek
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro