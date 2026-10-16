Primul deputat PNL care anunță că nu votează Guvernul Niculescu: Vom ajunge într-o situație mai rea. PSD să își găsească susținători

Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, liderul filialei liberale din Vrancea, a anunțat că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. El susține că PSD, partidul pe care îl consideră responsabil pentru căderea Guvernului Ilie Bolojan, trebuie să își asume formarea unui nou Executiv, fără să transfere această responsabilitate liberalilor.

„Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar”, a scris parlamentarul liberal într-o postare pe Facebook.

Ciobotaru spune că refuzul de a susține noul guvern ar putea prelungi instabilitatea politică și ar lăsa Guvernul Ilie Bolojan să funcționeze în continuare ca interimar. El consideră însă că responsabilitatea pentru găsirea unei soluții trebuie să revină social-democraților.

„Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern”, a transmis acesta.

Deputatul afirmă că a pornit de la ideea susținerii unui guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare, însă PSD ar fi refuzat această variantă. În schimb, formula propusă este una mixtă, cu 11 miniștri social-democrați.

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„Am pornit de la ideea că trebuie să acceptăm votarea Guvernului Luca Niculescu, cu speranța că va fi un guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare. PSD a refuzat însă această variantă, declarând că nu va vota un guvern tehnocrat. Oare chiar nu contează pentru ei ce se întâmplă cu această țară?”, a scris Ciobotaru.

„PSD trebuie să își găsească susținători”

Liderul PNL Vrancea a criticat și faptul că o persoană condamnată penal ar urma să ocupe funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne.

„Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal. Cum aș putea vota așa ceva?”, a transmis deputatul.

Ciobotaru a anunțat că va susține aceeași poziție și sâmbătă, la ședința Biroului Politic Național al PNL. „Acesta este mesajul pe care îl voi transmite și sâmbătă, în cadrul ședinței Biroului Politic Național: PNL nu poate susține acest guvern în aceste condiții. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecințele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate”, a scris el.

Potrivit deputatului, poziția este susținută și de conducerea filialei PNL Vrancea, precum și de majoritatea primarilor liberali din județ.

„PSD trebuie să își găsească susținători acolo unde a mai găsit atunci când ne-a adus în această situație, nu la PNL, partid pe care reprezentanții PSD continuă să îl atace și astăzi, pe toate canalele”, a mai transmis Ciobotaru.

Deputatul mai susține și că liberalii nu ar trebui să accepte orice compromis în numele responsabilității politice.

„A fi responsabil nu înseamnă să accepți orice compromis. Înseamnă să îți respecți principiile, să îți asumi deciziile și să nu uiți cine a provocat această criză. PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale, nu să devină soluția de avarie a PSD sub presiunea unor crize create tot de ei”, a scris acesta.

Editor : C.S.