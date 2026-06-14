Primul mesaj al fostului premier desemnat, Eugen Tomac, după ce a renunțat să mai încerce să formeze un Guvern

Fostul premier desemnat, Eugen Tomac, a transmis un mesaj pe rețelele sociale, după ce a anunțat oficial că renunță să mai incerce să obțină 233 de voturi în Parlament pentru a forma următorul Executiv. Acesta a trasnmis că-i mulțumește președintelui pentru încrederea acordată.

Eugen Tomac a scris pe rețelele sociale: „Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru țară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aș fi putut schimba în bine România.

Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României. Le mulțumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Am fi făcut o echipă excepțională împreună. Vă sunt profund recunoscător.

Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România.

Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.