Primul mesaj al lui Bolojan după ce și-a depus candidatura pentru șefia PNL. Care este obiectivul anunțat

PNL are nevoie de modernizare și trebuie să devină un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor, a spus președintele partidului Ilie Bolojan, după ce și-a depus candidatura la conducerea formațiunii.

„Candidez cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”, alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism și de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil și mai conectat la așteptările românilor”, a scris Bolojan pe Facebook.

„Alături de colegii din Biroul Național, ne asumăm responsabilitatea de a reconstrui încrederea, de a întări partidul și de a oferi o direcție clară pentru viitor. Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic și respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade. Vom face tot ce ține de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor”, a continuat el.

El a mai spus că echipa sa pentru conducerea partidului e formată din prim-vicepreședinte Dan Motreanu, secretar general Robert Sighiartău și vicepreședinții Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Bolojan este singurul candidat la șefia PNL. Votul va fi dat la congresul extraordinar de duminică.

Editor : M.B.