Mesajul lui Vlad Gheorghe după ce a fost numit consilier onorific al lui Bolojan: Voi folosi ce știu și ce pot

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, a reacționat după ce în urmă cu o zi a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Într-un mesaj pe Facebook, el s-a pronunțat în favoarea reformei administrative și subliniază că „banii românilor trebuie să fie folosiți în interesul românilor, nu pe câte trei rânduri de borduri anual, panseluțe, companii și primării supradimensionate pentru aparatul de partid”.

Conform deciziei publicate în Monitorul Oficial, începând cu data de 2 februarie, Vlad Gheorghe va avea calitatea de consilier onorific al prim-ministrului, activitatea sa fiind neremunerată.

Într-un mesaj transmis pe Facebook, el se arată în favoarea reformei administrative a guvernului Bolojan.

„Încep munca de consilier al premierului. România nu se poate schimba în bine până când nu scăpăm de risipă şi hoţie. REFORMA ADMINISTRATIVĂ - peste tot în ţară şi în Bucureşti mai ales - trebuie să facă fix asta, să întoarcă banii din taxele şi impozitele românilor oneşti în beneficii TOT pentru ei. În Capitală şi în orice oraş şi comună din ţara asta, banii românilor trebuie să fie folosiţi în interesul românilor, nu pe câte trei rânduri de borduri anual, panseluţe, companii şi primării supradimensionate pentru aparatul de partid”, afirmă Vlad Gheorghe.

El amintește și de Primăria Capitalei, pentru care a candidat, dar mai apoi s-a retras din cursă în favoarea liberalului Cirprian Ciucu.

„Șase sectoare plus Ilfovul primesc miliarde, iar Primăria Generală București plătește datoriile. De zeci de ani structura asta nu a produs decât un oraș sufocat, căpușat, blocat într-o funcționare greoaie, fără responsabilitate, fără urmări. Acum este momentul să ne facem bine! Am susținut și susțin în continuare că reorganizarea administrativă, cu precădere în zonă metropolitană București-Ilfov este unul dintre punctele cheie ale transformării României într-o țară din care copiii noștri să nu mai vrea să plece. Asta ne dorim, de fapt, cu toții.

Tineri și vârstnici, din țară și din diaspora, indiferent ce am învățat sau ce facem, vrem să fim mândri de țara noastră, să trăim bine în ea, să fim tratați de stat cu respect și dreptate. Dorința de mai bine e ceea ce ne unește”, a mai afirmat Vlad Gheorghe.

El a mai promis că „voi folosi ce știu și ce pot ca să contribui la schimbarea pe care o așteptăm de zeci de ani”, și i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan „pentru determinarea cu care merge înainte”.

Vlad Gheorghe a fost europarlamentar din partea grupului Renew Europe, în a 9-a legislatură, perioada 2020-2024. De profesie jurist, Vlad Gheorghe are 40 de ani, o diplomă de licență la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București (2004-2008) și un master în Drept Fiscal, la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

