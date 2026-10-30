Unele primării așteaptă decontarea lucrărilor prin programul de investiții „Anghel Saligny” încă din luna mai, iar restanțele totale fiind de ordinul miliardelor de lei. Ministrul Dezvoltării spune că vrea să deblocheze o parte din plăți până la rectificarea bugetară viitoare și estimează că, în 2027, bugetul programului ar putea ajunge la 11-12 miliarde de lei. Lipsa banilor și decontările cu întârziere au încetinit șantierele, iar unele proiecte sunt nefinalizate de aproximativ trei ani, susține Alexandru Stoica.

„Pe programul național de investiții Anghel Saligny avem facturi care sunt încărcate în platforma ministerului de 2,3 miliarde de lei. Aici îmi doresc foarte mult să deblocăm o parte din acești bani până la rectificarea viitoare”, a declarat ministrul Dezvoltării, vineri, la Interviurile Digi24.ro.

Alexandru Stoica susține că ar mai fi lucrări de încă 2,5 miliarde de lei, care nu au reușit să fie înscrise în platformă. Întrebat de când datează cele mai vechi facturi restante, ministrul a răspuns că acestea sunt din luna mai.

„Platforma s-a închis brusc, antreprenorii și-au luat, probabil, materiale din timp, nu au putut să le țină pe stoc. De aceea, mai avem încă situații de lucrări nefacturate, preconizăm de 2,5 miliarde de lei.

Dorim să redeschidem platforma după rectificarea următoare, cea din noiembrie. Ca să facem o analiză, să vedem cu ce bani începem anul viitor”, a explicat ministrul.

Pentru anul 2027, ministrul Dezvoltării promite un buget de peste 11 miliarde de lei pentru „Anghel Saligny”:

„Noi avem plăți deja de 32 de miliarde de lei făcute până acum pe program. Anul acesta, pe 2026, au fost doar 6 miliarde de lei alocați către Anghel Saligny. Sperăm că în anul 2027 o să avem un buget mult mai mare, cum am avut și în 2025, aproximativ 11-12 miliarde de lei”.

De ce întârzie finalizarea proiectelor

„Durează și din lipsa creditelor bugetare. Dacă noi ținem ritmul jos și beneficiarii știu că nu sunt bani, fiecare antreprenor își face calculul lui”, a explicat ministrul, care a mai adăugat că există proiecte nefinalizate chiar și din anul 2023.