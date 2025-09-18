Live TV

Exclusiv Problemele energetice ale României, pe masa CSAT. Ivan: „E ilogic ca investiții de 30 de ani să fie blocate de moluște și greieri”

Andreea Ghiorghe Data publicării:
sedinta a csat condusa de nicusor dan
Ședință a CSAT condusă de Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
Din articol
Propunerile puse pe masa CSAT „Ilogic ca investiții începute acum 30 de ani să fie blocate din cauza unor moluște sau greieri” Sabotaj economic?

Bogdan Ivan spune că problemele energetice ale țării vor ajunge pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Urmează o ultimă discuție cu premierul Ilie Bolojan, a declarat acesta, până când să finalizeze un proiect prin care să fie eliminată specula din piață. Ministrul Energiei promite și ușurarea investițiilor în punctele de interes național, care să primească statut special, iar avizele de mediu să fie acordate mai ușor.

„Mâine o să discut cu premierul despre forma finală a memorandumului pe care îl voi transmite către CSAT. Voi propune ca CSAT să decidă asupra mandatării Ministerului Energiei și ANRE, cu termen foarte clar al legislației și mecanismelor de piață, pentru a ne asigura că eliminăm specula”, a anunțat ministrul, la interviurile Digi24.ro.

Propunerile puse pe masa CSAT

Bogdan Ivan a explicat și câteva dintre măsurile pe care le va propune în CSAT.

„Dacă înainte puteai, cu o companie cu capital de 200 lei, să cumperi energie de 300 milioane euro și, cu o zi înainte de a ajunge la executarea contractului ajungeau să spună că nu le mai convine prețul, acum trebuie să pună o garanție de 10%, pe care o pierd. Când pierzi câteva zeci de milioane, nu te mai joci.

Îmi doresc ca în prima ședință să fie prezentat memorandumul, pentru a continua investițiile în centrale, fără să fim blocați de tertipuri juridice, pentru a continua proiectele mari de explorare a resurselor de gaz și petrol”, a transmis ministrul.

„Ilogic ca investiții începute acum 30 de ani să fie blocate din cauza unor moluște sau greieri”

În privința avizelor de mediu care blochează construcția unor puncte de interes național, Ivan a explicat că va propune simplificarea procesului, iar proiectele strategice să aibă statut special.

„E ilogic cum investiții începute acum 30 sau 10 ani, realizate în proporție de 80%, care produc energie ieftină și verde, să fie blocate din cauza unor moluște, pești sau greieri. Legislația trebuie să fie extrem de clară.

Dacă o instituție a emis un aviz de mediu cu termen foarte scurt, nu mai poate veni cineva peste 5 ani să spună că n-a fost corect. Ce rol mai are statul? Sunt proiecte strategice care au nevoie de statut special. E ilogic ca țări care nu produc ca România să aibă prețuri mai mici.

Sabotaj economic?

N-aș spune că e sabotaj economic ce s-a întâmplat ani întregi în materie de contestații. Când ai capacități de producție pentru care ai finanțare, dar nu le faci, ai alte capacități hidro și, după ce ai avut autorizație, peste câțiva ani spune cineva că o libelulă trebuie protejată – avem o problemă”, a declarat ministrul Energiei. 

Citește și: Ministrul Ivan, după explozia facturilor la curent: 530 mii de oameni au cerut voucherele. Ce se întâmplă cu gazele și lemnele de foc

 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
stadioane in targoviste
3
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
teodora pana fb
4
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în contact cu realitatea”. Iftime: ”Suntem în urmă cu 500 de ani”
Digi Sport
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în contact cu realitatea”. Iftime: ”Suntem în urmă cu 500 de ani”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1038406121
Trump, despre războiul din Ucraina: Putin m-a dezamăgit foarte tare...
un barbat taie lemne
Românii, enervați de certurile politicienilor: Nici nu mă mai uit, ce...
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
avort-1
Proiectul de la Senat care incriminează avortul, criticat dur...
Ultimele știri
Poliţiştii fac cercetări după ce o tânără a mers să nască prezentând actele unei rude. Bebeluşul, înregistrat pe numele acelei persoane
Avertismentul lui Siegfried Mureşan: „Rusia ştie că îşi joacă acum ultima carte în Rep. Moldova. Încearcă să detoneze aceste alegeri”
Banii mogulilor ruși, resursă salvatoare pentru Kiev: nouă strategie a UE de a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bogdan Ivan.
Ministrul Ivan, după explozia facturilor la curent: 530 mii de oameni au cerut voucherele. Ce se întâmplă cu gazele și lemnele de foc
ID281178_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum explică Bogdan Ivan decizia de a dona 20% din salariu: „Poate fi considerată o măsură populistă”. Ce s-a întâmplat cu banii donați
c2g9NTk3NDVhYTA3ZDFiOGFmMWU0ZWUyNjU1MGY3NDM2ZDU=.thumb
România riscă un blackout dacă închide centralele pe cărbune, avertizează Bogdan Ivan. Ministrul anunță negocieri cu CE
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
Ministrul Energiei, la interviurile Digi24.ro: „Ne asigurăm că vom elimina specula”. Ce spune despre prețurile din facturile la energie
carbune-profimedia-0671909667-1536x838
Guvernul negociază la Bruxelles amânarea închiderii centralelor pe cărbune. Bogdan Ivan: Centralele pe gaz sunt încă pe hârtie
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Procură pentru copil. Ce se întâmplă dacă părintele însoțitor nu se mai întoarce în țară? Cadrul legal
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Așteaptă al patrulea copil...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”