Judecătorii reiau joi, 9 octombrie, unul dintre procesele lui Traian Băsescu - mai exact, cel în care și-a cerut înapoi în instanță beneficiile de la RAPPS, în calitate de fost președinte. Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, în iulie 2025, că modificările legislative prin care i-au fost retrase aceste beneficii sunt neconstituționale, anunță Digi24.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 reiau joi, 9 octombrie, discuțiile în dosarul în care Traian Băsescu solicită recuperarea vilei de protocol și a beneficiilor pierdute după ce a fost declarat colaborator al fostei Securități, în 2022.

Tot atunci, fostul președinte a dat în judecată RA-APPS, pentru a-și recupera beneficiile, cerând dreptul de a folosi gratuit, pe toată durata vieții, a unei locuințe de protocol.

Însă toate aceste procese au fost suspendate în momentul în care magistrații au fost de acord să ceară Curții Constituționale o decizie în acest sens, dacă într-adevăr fostul șef al statului are sau nu aceste drepturi, anunță Digi24.

Însă, pe data 1 iulie, Curtea Constituțională a dat undă verde ca Traian Băsescu să beneficieze de toate aceste drepturi, iar acum au fost reluate procesele.

Potrivit deciziei CCR, Traian Băsescu are dreptul să reintre în posesia:

unei locuințe de protocol, cu spațiu de birou, consilier și secretar;

unei indemnizații lunare egale cu 75% din salariul președintelui în exercițiu;

pazei și protecției permanente asigurate de Serviciul de Protecție și Pază (SPP);

folosinței gratuite a unui autoturism de serviciu

La începutul lunii august, Guvernul a confirmat ca Traian Băsescu va primi o casă de protocol.

„În aplicarea prevederilor legale, fostul președinte Traian Basescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat”, a transmis Executivul.

Vila se află în zona de nord a Capitalei.

