Procurorii cer documente de la PSD Prahova

Procurorii au cerut documente organizației PSD Prahova. Este vorba despre o solicitare făcută în această lună, în legătură cu alegerile parlamentare din 2014.

„Am primit o notificare de la DNA Bucureşti, prin care ni se solicită un număr de 37 de documente, mai exact chitanţe care au legătură cu campania pentru alegerile europarlamentare din 2014. În 2015, am mai primit o astfel de solicitare de la DNA Ploieşti şi le-am depus împreună cu alte documente”, a spus Laura Moagher, preşedintele executiv al PSD Prahova.

„De câte ori ni s-au solicitat, am răspuns afirmativ solicitării dânşilor, oricine ne-ar fi cerut documente, dar n-am primit niciun răspuns. Nu ne este frică de nimic, deoarece vrem să se facă dreptate, vrem să fie totul bine. Nu avem nimic de ascuns. Am avut şi controlul Autorităţii Electorale Permanente de fiecare dată”, a adăugat ea.