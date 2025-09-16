Live TV

Procurorul Alex Florenţa: „România a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024”. Ce se va întâmpla în perioada următoare

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Procurorul general Alex Florența. Foto: Inquam Photos / George Calin

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, într-o emisiune televizată, că există elemente concrete că infrastructura folosită pentru influenţarea populaţiei în susţinerea fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost utilizată şi în 2025, pe momente-cheie, atunci când se încearcă o anumită dinamizare a unor segmente de populaţie într-o direcţie sau alta. El susţine că România a fost, este şi probabil va fi şi în perioada următoare în plin război hibrid, conform news.ro.

Procurorul general Alex Florenţa a declarat, marţi, la Antena 3, că infrastructura folosită pentru sprijinirea lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din 2024 va fi folosită şi pe viitor.

Principalul lucru care trebuie înţeles în momentul de faţă e că România, în mod cert, a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024, cu scopul cert de a influenţa alegerile electorale prezidenţiale din acel an şi faptul că întreaga această infrastructură la care am făcut referire va fi cu certitudine folosită şi pe viitor. De altfel, avem elemente concrete care arată că pe momente cheie unde se încearcă o anumită vulnerabilizare, o anumită dinamizare a unor segmente de populaţie, într-o direcţie sau în cealaltă, ea a fost folosită deja inclusiv în anul 2025”, a declarat procurorul general.

El consideră că instituţiile de forţă ale statului trebuie să facă faţă acestui război hibrid.

Este poate cel mai important lucru ca populaţia să înţeleagă că România a fost, este şi probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid, căruia instituţiile de forţă ale statului trebuie să-i facă faţă, împreună cu mass media. Dar e un efort al întregii societăţi româneşti, pentru că, chiar dacă acest război nu se vede, chiar dacă nu-l percepem ca o dronă care cade (...) acest război este mult mai perfid, este mult mai insiduos pentru că rolul lui  este în primul rând să afecteze minţile oamenilor”, a mai precizat Alex Florenţa.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
cladire_lovita_drone
4
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
Interior AWACS
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de...
bancnote de 100 de lei
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru...
German Minister Of Defence Meets German Soldiers Stationed In Poland, Rzeszow - 23 Jan 2025
SUA au aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala...
Ultimele știri
Victorie majoră în instanță pentru Luigi Mangione: judecătorul a respins două acuzații principale împotriva sa
Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe: Trebuie să reducem cheltuielile
Procurorul general, despre rețeaua pusă la punct de Călin Georgescu: 20.000 de conturi TikTok, activate cu doar o zi înainte de alegeri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Procurorul general, despre dosarul Călin Georgescu: Este cel mai grav caz înregistrat şi monitorizat de către noi în aceşti 35 de ani
Dronă Shahed
Drona prăbușită în Lituania în iulie, lansată din Belarus. Scopul: testarea apărării și producerea unui „efect psihologic” (presă)
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu. Legăturile directe cu Rusia
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan felicită Parchetul General pentru ancheta privind anularea alegerilor, dar critică instituția pentru „activitatea generală”
Horațiu Potra
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: 'Să mă
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de...
Adevărul
Ucrainenii au doborât drona grea Orion, capabilă să transporte rachete de croazieră, cu ajutorul unei drone...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie. „Era ceva necurat cu el. Avea trăsături de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”