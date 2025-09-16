Procurorul Alex Florenţa: „România a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024”. Ce se va întâmpla în perioada următoare

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, într-o emisiune televizată, că există elemente concrete că infrastructura folosită pentru influenţarea populaţiei în susţinerea fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost utilizată şi în 2025, pe momente-cheie, atunci când se încearcă o anumită dinamizare a unor segmente de populaţie într-o direcţie sau alta. El susţine că România a fost, este şi probabil va fi şi în perioada următoare în plin război hibrid, conform news.ro.

Procurorul general Alex Florenţa a declarat, marţi, la Antena 3, că infrastructura folosită pentru sprijinirea lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din 2024 va fi folosită şi pe viitor.

„Principalul lucru care trebuie înţeles în momentul de faţă e că România, în mod cert, a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024, cu scopul cert de a influenţa alegerile electorale prezidenţiale din acel an şi faptul că întreaga această infrastructură la care am făcut referire va fi cu certitudine folosită şi pe viitor. De altfel, avem elemente concrete care arată că pe momente cheie unde se încearcă o anumită vulnerabilizare, o anumită dinamizare a unor segmente de populaţie, într-o direcţie sau în cealaltă, ea a fost folosită deja inclusiv în anul 2025”, a declarat procurorul general.

El consideră că instituţiile de forţă ale statului trebuie să facă faţă acestui război hibrid.

„Este poate cel mai important lucru ca populaţia să înţeleagă că România a fost, este şi probabil va fi în perioada următoare într-un plin război hibrid, căruia instituţiile de forţă ale statului trebuie să-i facă faţă, împreună cu mass media. Dar e un efort al întregii societăţi româneşti, pentru că, chiar dacă acest război nu se vede, chiar dacă nu-l percepem ca o dronă care cade (...) acest război este mult mai perfid, este mult mai insiduos pentru că rolul lui este în primul rând să afecteze minţile oamenilor”, a mai precizat Alex Florenţa.

