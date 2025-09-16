Procurorul general, despre rețeaua pusă la punct de Călin Georgescu: 20.000 de conturi TikTok, activate cu doar o zi înainte de alegeri

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că pe Tik-Tok au fost activate, cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, 20.000 de conturi, reţea pusă la punct pentru fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu. Procurorul a explicat că reţeaua conţinea un sistem automatizat, care a rulat două milioane de comentarii ce s-au viralizat prin intermediul acestei infrastructuri.

Procurorul general Alex Florenţa a fost întrebat, marţi, la Antena 3, cât de mare a fost infrastructura acestei operaţiuni de susţinere în mediul online a lui Călin Georgescu atunci când a candidat la alegerile prezidenţiale.

Amploarea ei totală probabil că nu va putea fi descoperită niciodată. În schimb, gândiţi-vă că doar anumite pagini de Facebook pe care noi le-am monitorizat şi de care am putut dovedi că parcurg tot acest tipar, numărau peste 2000. Nivelul de viralizare a acestora în schimb creşte exponenţial cu numărul de accesări

Procurorul general a explicat că mesajele au fost viralizate şi utilizându-se o reţea de hashtag-uri.

În spatele fiecărui hashtag pot fi accesate un cumul uriaş de informaţii. Genul acesta de hashtag-uri, hashtag Georgescu, hashtag oricare îl doriţi dumneavoastră are în spatele său asociate un număr uriaş de materiale. Iar aceste hashtag-uri sunt apoi rulate în acest întreg ecosistem şi ajung la momentul utilizatorilor în vederea accesării. Din momentul ăla, utilizatorul respectiv nu accesează doar o ştire. Accesează 40, 50, 100 de ştiri cărora le sunt ataşate hashtag-urile respective. Şi atunci el este prins într-o astfel de capcană informaţională, i se rulează practic doar mesajul acela în diferite forme pentru a nu-i trezi suspiciuni, el se viralizează mai departe printr-o reţea de boţi

El a adăugat că pe Tik-Tok au fost activate cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale 20.000 de conturi,

„Este o analiză făcută chiar de către TikTok, inclusiv la solicitarea autorităţilor române în care ei constată o reţea uriaşă de conturi de TikTok, care au fost activate, 20.000 din aceste conturi cu o zi înainte de primul tur. Această reţea care conţinea practic nişte boţi, adică un sistem automatizat rulează în doar o zi peste două milioane de comentarii care se viralizează apoi prin această infrastructură înmulţiţi numai cu zece şi ajungeţi la o cifră. Ajunge aproape pe reţeaua fiecărui cetăţean în România. (...) Arătam, de exemplu, Curăţenie Generală este unul din hashtag-urile care la fel au făcut şi au ajuns la 156 de milioane de vizualizări”, a subliniat Alex Florenţa.

El a mai afirmat că au fost găsite legături directe cu Federaţia Rusă în aceste cazuri.

„O parte din infrastructura de pagini de Facebook de care vorbeam, acele peste 2000 identificate (...) în foarte multe dintre cazuri, în spatele acestor pagini sunt domenii cu IP-uri de Federaţia Rusă, mai ales din Sankt Petersburg, multe dintre ele”, a declarat procurorul general.

