Procurorul general, despre rețeaua pusă la punct de Călin Georgescu: 20.000 de conturi TikTok, activate cu doar o zi înainte de alegeri

tiktok calin georgescu
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că pe Tik-Tok au fost activate, cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, 20.000 de conturi, reţea pusă la punct pentru fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu. Procurorul a explicat că reţeaua conţinea un sistem automatizat, care a rulat două milioane de comentarii ce s-au viralizat prin intermediul acestei infrastructuri.

Procurorul general Alex Florenţa a fost întrebat, marţi, la Antena 3, cât de mare a fost infrastructura acestei operaţiuni de susţinere în mediul online a lui Călin Georgescu atunci când a candidat la alegerile prezidenţiale.

Amploarea ei totală probabil că nu va putea fi descoperită niciodată. În schimb, gândiţi-vă că doar anumite pagini de Facebook pe care noi le-am monitorizat şi de care am putut dovedi că parcurg tot acest tipar, numărau peste 2000. Nivelul de viralizare a acestora în schimb creşte exponenţial cu numărul de accesări

Procurorul general a explicat că mesajele au fost viralizate şi utilizându-se o reţea de hashtag-uri.

În spatele fiecărui hashtag pot fi accesate un cumul uriaş de informaţii. Genul acesta de hashtag-uri,  hashtag Georgescu, hashtag oricare îl doriţi dumneavoastră are în spatele său asociate un număr uriaş de materiale. Iar aceste hashtag-uri sunt apoi rulate în acest întreg ecosistem şi ajung la momentul utilizatorilor în vederea accesării. Din momentul ăla, utilizatorul respectiv nu accesează doar o ştire. Accesează 40, 50, 100 de ştiri cărora le sunt ataşate hashtag-urile respective. Şi atunci el este prins într-o astfel de capcană informaţională, i se rulează practic doar mesajul acela în diferite forme pentru a nu-i trezi suspiciuni, el se viralizează mai departe printr-o reţea de boţi

El a adăugat că pe Tik-Tok au fost activate cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale 20.000 de conturi,

Este o analiză făcută chiar de către TikTok, inclusiv la solicitarea autorităţilor române în care ei constată o reţea uriaşă de conturi de TikTok, care au fost activate, 20.000 din aceste conturi cu o zi înainte de primul tur. Această reţea care conţinea practic nişte boţi, adică un sistem automatizat rulează în doar o zi peste două milioane de comentarii care se viralizează apoi prin această infrastructură înmulţiţi numai cu zece şi ajungeţi la o cifră. Ajunge aproape pe reţeaua fiecărui cetăţean în România. (...) Arătam, de exemplu, Curăţenie Generală este unul din hashtag-urile care la fel au făcut şi au ajuns la 156 de milioane de vizualizări”, a subliniat Alex Florenţa.

El a mai afirmat că au fost găsite legături directe cu Federaţia Rusă în aceste cazuri.

O parte din infrastructura de pagini de Facebook de care vorbeam, acele peste 2000 identificate (...) în foarte multe dintre cazuri, în spatele acestor pagini sunt domenii cu IP-uri de Federaţia Rusă, mai ales din Sankt Petersburg, multe dintre ele”, a declarat procurorul general.

