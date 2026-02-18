Live TV

Exclusiv Profilul șefilor SRI și SIE în viziunea lui Sorin Grindeanu: Să nu transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri

sri inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că își dorește ca persoanele numite la șefia SRI și SIE să fie, ca profil, „oameni care să știe arhitectura statului român foarte bine, nu să învețe instituțiile la locul de muncă și care să relaționeze foarte bine cu instituțiile statului și cu partidele politice”. Șeful Camerei Deputaților susține că nu-și dorește „persoane care să transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”.

„Eu vă spun cum vedem noi lucrurile. În primul rând, din punct de vedere constituțional. Din această perspectivă, lucrurile nu sunt facultative. Președintele vine și propune, iar Parlamentul votează. Asta spune Constituția. Pe noi ne interesează, ca profil, să vorbim de persoane pentru care loialitatea instituțională nu e opțională și persoane care chiar arată sau dau garanții de integritate. 

Nu îmi doresc ca aceste persoane să transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri. De asemenea, îmi doresc ca profil, și am transmis lucrul acesta, să avem oameni în conducere care să știe arhitectura statului român foarte bine, nu să învețe instituțiile la locul de muncă și care să relaționeze foarte bine cu instituțiile statului și cu partidele politice. Ăsta este profilul pe care PSD și-l dorește la conducerea serviciilor secrete.

N-am spus nici că vreau să fie oameni de partid și nici...am spus că îmi doresc să fie oameni care cunosc foarte bine arhitectura statului român. Nu vreau să învețe la locul de muncă ce înseamnă să fii director la SRI, sau ce înseamnă, dacă se pune problema, ce înseamnă să fii director la SIE. 

Pe fiecare nominalizare, având în vedere acest portret, aceste criterii pe care le-am anunțat mai înainte, vom face, după nominalizări, evaluările proprii în partid și vom vedea dacă vom vota sau nu în Parlament aceste propuneri”, susține Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că are câte o listă cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE și că numirile unor șefi ai serviciilor de informații vor fi făcute „relativ curând”. 

Întrebat dacă partidele s-au arătat dornice să facă propuneri sau sugestii pentru aceste funcții, Dan a răspuns: „Toată lumea își dorește să propună, numai că până în acest moment nu au existat propuneri ale partidelor. Discuția cu partidele a fost despre care să fie profilul oamenilor care să conducă serviciile. Sunt funcții de responsabilitate, așa că trebuie să fie oameni maturi, care să fi lucrat cu mulți oameni, care să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt niște poziții de responsabilitate”.  

Președintele a mai spus că toate numele apărute în spațiul public sunt „speculații”. 

Editor : Alexandru Costea

