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Program de guvernare: Câți kilometri de autostradă vrea să dea în exploatare Executivul până la sfârșitul anului, apoi în 2027

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autostrada de centura a capitalei bucuresti a0 nord
Foto: Cristian Pistol/ Facebook
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Guvernul propus promite să dea în exploatare până la finalul anului 2026 circa 185 kilometri de autostradă şi drum expres, iar până în 2028 reţeaua să depăşească 2.000 de kilometri.

Programul de guvernare 2026 - 2028 al premierului desemnat, Luca Niculescu, prevede finalizarea şantierelor începute şi acordarea de prioritate căii ferate, combinând fondurile europene, instrumentul SAFE, parteneriatele public-private şi bugetul naţional, în limitele stabilităţii fiscale.

„Ne propunem să dăm în exploatare până la finalul lui 2026 circa 185 km de autostradă şi drum expres, pe secţiuni din A7, A0 Nord, A3, A1, DEx6 Brăila - Galaţi. Până în 2028, prin avansul lucrărilor pe A1 Sibiu - Piteşti, A0, A7 şi A8, reţeaua depăşeşte 2.000 km, iar coridoarele principale TEN-T se închid până în 2030, cu fonduri europene şi instrumentul SAFE. Începem drumurile expres Arad - Oradea, Bacău - Piatra Neamţ, Focşani - Brăila şi Constanţa - Tulcea şi continuăm centurile oraşelor aglomerate. Actualizăm Master Planul General de Transport pentru orizontul 2040, în acord cu cerinţele europene TEN-T şi cu standardele de mobilitate militară, şi contractăm documentaţiile pentru circa 2.000 km de infrastructură, ca să accesăm fără întârziere fondurile europene 2028 - 2034”, se arată în document.

Potrivit sursei citate, proiectele care au depăşit termenul de eligibilitate al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) la 31 august 2026 continuă cu finanţare din Programul Transport 2021 - 2027, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi buget naţional, fără costuri de conservare sau sistare.

Prioritate vor avea A7 Bacău - Paşcani (77 km) şi A1 Margina - Holdea, de finalizat în 2027, şi tronsoanele feroviare Cluj - Episcopia Bihor şi Caransebeş - Arad, până în 2028.

„Bugetul pe 2027 va include credite de angajament multianuale pentru marile proiecte, bugetele companiilor se aprobă la termenele din OG nr. 26/2013, iar nicio achiziţie nu începe fără finanţare asigurată pe toată durata contractului. Finalizăm coridoarele aflate în execuţie înaintea deschiderii altora şi publicăm portofoliul de proiecte pe clase de prioritate, după criterii publice. Plătim situaţiile de lucrări certificate în termenul contractual de 30 de zile şi publicăm lunar stadiul plăţilor”, dă asigurări noul Executiv.

De asemenea, după intrarea în vigoare a sistemului de taxare TollRo, la 1 octombrie 2026, vor fi integraţi de la 15 ianuarie 2027 furnizorii europeni de servicii de taxare electronică.

„Intensificăm intervenţiile de siguranţă rutieră (sistemul e-SIGUR, audituri, eliminarea punctelor negre), cu ţinta de a reduce decesele rutiere cu 25% până în 2028 şi cu 50% până în 2030, faţă de 2019”, prevede documentul.

Guvernul Luca Niculescu va continua mecanismul temporar de compensare a accizei la motorina folosită în transportul rutier comercial într-un mecanism permanent, cu reguli predictibile.

Parametrii se stabilesc pe baza evaluării impactului bugetar şi cu consultarea partenerilor sociali din sector, în limita traiectoriei de deficit asumate, iar mecanismul se aplică doar motorinei folosite efectiv în acest tip de transport.

Editor : Sebastian Eduard

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