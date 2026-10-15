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Program de guvernare: Inspecţia Muncii va fi reformată în 12 luni. Controale pentru combaterea muncii la negru, coordonate cu ANAF

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Sediu ANAF din București. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
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Inspecţia Muncii ar urma să fie reformată în termen de 12 luni, iar controalele pentru combaterea muncii la negru şi a muncii subdeclarate vor fi coordonate cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Programului de guvernare 2026-2028 al premierului desemnat, Luca Niculescu.

„Reformăm Inspecţia Muncii în 12 luni şi facem din combaterea muncii la negru şi a muncii subdeclarate o prioritate: integrăm sistemele digitale, coordonăm cu ANAF controale bazate pe risc şi întărim atribuţiile de intervenţie, inclusiv suspendarea activităţilor cu încălcări grave sau repetate până la remediere, în condiţii legale clare şi proporţionale. Modernizăm, cu partenerii sociali, politicile de securitate şi sănătate în muncă, sprijinim IMM-urile în prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale şi adaptăm protecţia la temperaturi extreme şi riscuri psihosociale, cu raportare anuală pe sectoare a accidentelor mortale”, se arată în document.

De asemenea, programul prevede încheierea, până în iunie 2027, a unui Pact Naţional pentru Piaţa Muncii, împreună cu partenerii sociali.

„Până în iunie 2027 semnăm cu partenerii sociali Pactul Naţional pentru Piaţa Muncii: statul finanţează infrastructura de formare, angajatorii definesc competenţele, iar sindicatele susţin munca demnă. Introducem prin lege un mecanism de gestiune previzională a locurilor de muncă şi a competenţelor, pentru previziuni naţionale şi regionale care orientează învăţământul tehnologic şi formarea continuă, valorificând evaluarea OCDE din 2025 privind piaţa muncii şi politicile sociale. Reducem deficitul de personal prin incluziunea grupurilor vulnerabile, mobilitatea internă a lucrătorilor, cu deductibilităţi fiscale limitate, în limita traiectoriei de deficit asumate, şi proceduri simple de angajare a lucrătorilor străini, prin actele de aplicare a OUG nr. 32/2026”, potrivit sursei citate.

Totodată, documentul include măsuri pentru sprijinirea persoanelor disponibilizate şi modernizarea serviciilor de ocupare a forţei de muncă.

„Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) accelerează serviciile personalizate prin proiectul SMART SPO, de circa 912 mil. lei, majoritar din fonduri europene, cu ţinta de 100.000 de persoane cu planuri individuale şi 10.000 de angajatori până în 2028. Evaluăm fiecare măsură activă de ocupare înainte de prelungire şi o continuăm, ajustăm sau încetăm după eficacitate. Prin structurile existente asigurăm avertizarea timpurie a concedierilor şi consiliere şi formare încă din perioada de preaviz. Propunem o subvenţie pentru angajatorii care încadrează persoane disponibilizate, condiţionată de pregătirea lor pentru noul post, cu fundamentarea publică a costului şi a sursei”, se precizează în program.

Editor : Sebastian Eduard

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