Programul de guvernare. Plafonul indemnizaţiei de creştere a copilului ar putea fi majorat la 10.000-12.000 lei

Majorarea plafonului indemnizaţiei pentru creşterea copilului de la 8.500 de lei la 10.000-12.000 de lei se numără printre măsurile prevăzute în capitolul privind munca, familia şi protecţia socială din Programul de guvernare al premierului desemnat, Eugen Tomac.

Potrivit documentului, măsura are în vedere actualizarea unui plafon care nu a mai fost modificat de aproximativ un deceniu.

„Plafonul se majorează de la 8.500 lei la 10.000-12.000 lei. Plafonul nu a fost crescut de un deceniu - penalizează direct categoria educată care a întârziat să facă copii; impact bugetar marginal”, se menţionează în Programul de guvernare.

Conform documentului, domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale porneşte de la un şomaj de 6,1% în luna martie 2026, un risc de sărăcie şi excluziune socială (AROPE) de 27,4%, precum şi de la existenţa a 4,68 milioane de pensionari, cu o pensie medie de 2.783 de lei.

„Piaţa muncii şi protecţia socială pornesc de la: şomaj 6,1% (martie 2026), faţă de 3,1% în Polonia şi Bulgaria; AROPE 27,4% - locul 3 în UE; 33,8% dintre copii în risc de sărăcie; salariu mediu net aproximativ 4.760 lei; 4,68 milioane de pensionari cu pensia medie de 2.783 lei - sub coşul minim de trai decent (3.807 lei); 2,9 milioane de pensii sub 3.000 lei. Cheltuielile de personal ale statului: 168,3 miliarde lei (8,2% din PIB) - contextul care face reforma salarizării inevitabilă. Surse: INS, Eurostat, CNPP, MF - iunie 2026”, se menţionează în document.

Totodată, documentul prevede acordarea unei subvenţii de 2.250 de lei pe lună pentru angajarea părinţilor cu trei sau mai mulţi copii.

„Subvenţia a fost extinsă prin OUG 11/2026. Condiţie: se menţine raportul de muncă minimum 12 luni după încetarea subvenţiei; se realizează o evaluare de impact după primul an”, arată sursa citată.

Documentul prevede şi finalizarea, până la termenul-limită prevăzut în PNRR, a 145 de centre de zi pentru copii şi a 63 de centre de zi pentru persoane vârstnice.

„Se finalizează 145 de centre de zi pentru copii şi 63 de centre de zi pentru persoane vârstnice până la termenul-limită PNRR (31 august 2026), cu publicarea stadiului pe fiecare centru. Se operaţionalizează 50 de servicii comunitare şi 31 de servicii noi comunitare în acest context”, se menţionează în document.

Totodată, este prevăzută eliminarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele cu copii sub o anumită vârstă.

„Se acordă scutire de CASS pentru mamele cu copii sub o anumită vârstă. Impactul bugetar este minim, sub 0,02% din PIB; măsura reprezintă un semnal pro-natalitate clar”, se arată în document.

În ceea ce priveşte pensiile, documentul prevede evaluarea posibilităţii indexării acestora de la 1 ianuarie 2027. „Se realizează o evaluare în primele 1-2 luni de mandat, cu cifră concretă pe baza spaţiului bugetar disponibil”, conform documentului.

Editor : Sebastian Eduard