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Programul de guvernare. Reţea de autostrăzi și drumuri expres de cel puţin 2.000 kilometri în 2028

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autostrada in lucru
Foto: Cristian Pistol / Facebook
Din articol
Metrou CFR

Guvernul Tomac îşi propune să crească reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres la cel puţin 2.000 de kilometri în 2028, de la aproximativ 1.650 de kilometri estimaţi la finalul lui 2026, să aducă Programul Transport 2021-2027 la o absorbţie de cel puţin 85% şi să redimensioneze personalul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), CFR SA şi Metrorex.

„Reţea autostrăzi + drumuri expres: de la ~1.650 km la finalul 2026 la cel puţin 2.000 km în 2028. Kilometri feroviari la viteză de proiect (peste 100 km/h): de la 137 km la cel puţin 500 km. Absorbţie Program Transport 2021-2027: de la ~50% la cel puţin 85%. Material rulant nou/modernizat: cel puţin 90% din contractele PNRR onorate. Surse de finanţare: PNRR (jaloane peste 30%), PT 2021-2027 (coloana vertebrală post-PNRR), CEF, SAFE, buget, BEI/BERD”, conform programului de guvernare dat sâmbătă publicităţii.

Finalizarea coridoarelor strategice rutiere şi feroviare, restructurarea TAROM şi CFR şi asigurarea mobilităţii militare conform cu obligaţiile NATO sunt direcţiile pe care le propune premierul desemnat în programul său de guvernare.

Măsurile pe termen scurt (orizont 12-18 luni) vizează: finalizarea A7 Ploieşti-Paşcani şi a sectoarelor finale montane pe A1; variante de ocolire pentru localităţi supraaglomerate precum şi liberalizarea transportului judeţean.

O altă măsură propusă este Biroul Unic pentru Înmatricularea Autovehiculelor (RAR), care va aduce o debirocratizare directă şi devine un simbol al statului uşor, cu cost mic şi impact mare.

De asemenea, noul Guvern face referire şi la CFR Călători şi propune subvenţii pe număr de călători reali.

„Măsura vizează CFR Călători şi transportul public local, reorientează finanţarea pe rezultate şi reprezintă o reformă fundamentală a modului în care este finanţat transportul public” conform programului de guvernare.

Spaţii de servicii pe autostrăzi printr-un proces de concesionare accelerată este altă propunere cuprinsă în document. Astfel, deficienţa cronică din experienţa călătorului este rezolvabilă pe orizont scurt printr-un program coordonat.

În plus, se are în vedere accelerarea A0/Centura Bucureşti pentru inaugurare în 3 - 6 luni, cu concentrare de resurse pe sectoarele finalizabile rapid din A0 şi Centura Capitalei.

Metrou

În ceea ce priveşte magistralele de metrou M6 Otopeni, M4 Progresu, M5 Pantelimon + extensii, investiţiile multianuale au fost începute, dar fără un ritm de finalizare, astfel că se impune o reformă a gestionării proiectelor, cu termene-cheie publice asumate.

Tot la reforme pe termen lung se înscrie "Salvarea jaloanelor PNRR până la 31 august 2026".

„Aproximativ 65 din 179 de jaloane şi ţinte sunt la risc, cu posibilitatea de a pierde cel puţin 30% din cele circa 10 miliarde euro rămase. Direcţie: îndeplinirea jaloanelor cu progres fizic peste 30% şi mutarea ordonată a celor neeligibile pe Programul Transport 2021-2027 şi buget de stat, fără şantiere abandonate. Calibrare: MTI împreună cu MIPE şi MF”, conform documentului.

Guvernul Tomac îşi mai propune adoptarea de urgenţă a bugetelor de venituri şi cheltuieli (BVC) pentru companiile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), dar şi consolidarea Carpatica Feroviar, după falimentul CFR Marfă.

„a jumătatea lui 2026, niciuna dintre principalele companii din portofoliul MTI nu avea buget de venituri şi cheltuieli aprobat, deşi legea bugetului era în vigoare din 30 martie 2026. Direcţie: deblocarea şi aprobarea de urgenţă, corelată cu ţinte de performanţă; aprobarea la timp ca practică permanentă în mandatele următoare. (...) După falimentul CFR Marfă din mai 2026, consolidarea prudentă a Carpatica Feroviar ca operator de stat sustenabil comercial, pe rute strategice (transport materii prime, militare, intermodal Constanţa). Cadrul de finanţare şi guvernanţă conform regulilor UE ajutor de stat. Calibrare MTI”, se menţionează în programul de guvernare.

CFR

Redimensionarea personalului CNAIR, CFR SA şi Metrorex se află de asemenea pe lista de reforme a Guvernului Tomac.

„Blocajul nu mai este lipsa de proiecte, ci incapacitatea de execuţie. Cinci reforme cu cost bugetar mic faţă de impact: redimensionarea personalului CNAIR/CFR SA/Metrorex cu grile competitive; caiete de sarcini standardizate şi unitate centrală de verificare tehnică ex-ante; mecanism unic de prioritizare multianuală (maturitate, cost-beneficiu, eligibilitate de finanţare, valoare strategică); revizuirea Master Planului şi Planului Investiţional pentru absorbţie din 1 ianuarie 2028; BVC la timp ca practică permanentă”, prevede documentul.

Editor : Sebastian Eduard

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