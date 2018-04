Proiect adoptat de Senat: Pedepse pentru profesorii care fac educație sexuală fără acordul părinților

Un fost deputat PSD, Ninel Peia, a iniţiat în 2016 un proiect de lege care prevede pedeapsa cu închisoarea până la doi ani pentru profesorii care dau orice fel de informaţii de educaţie sexuală elevilor, fără acordul scris al părinţilor. Proiectul a trecut tacit de Senat şi acum se află în Camera Deputaţilor. Peia l-a botezat Legea inocenţei copilăriei.

„De ce trebuie să omorâm inocența copiilor noștri, atunci când încă se mai joacă cu maimuțoii de pluș? În școlile copiilor noștri se introduc pe ascuns prozelitismul LGBT, pornografia și încearcă să distrugă și să distorsioneze mințile copiilor noștri”, a declarat Ninel Peia pentru Digi24.

Ninel Peia s-a mai remarcat cu o inițiativă legislativă. Înainte să propună „salvarea” inocenţei celor mici, Peia a venit cu legea mamelor eroine, care ar fi oferit indemnizaţii viagere femeilor care nasc de la trei copii în sus.

Reporterii Digi24 au fost totuşi curioşi să afle ce fel de educaţie sexuală a primit, în adolescenţă, cineva care se opune atât de vehement predării acestor noţiuni în şcoli.

„Tatăl meu deja de la 12 ani mi-a explicat tot ce trebuie. La liceu aveam în primul rând profesorul de română și istorie, doamna dirigintă care era și profesoara de biologie, care ne-a explicat într-un mod nu atât de brutal, ce înseamnă protejarea din punct de vedere sexual”, a explicat Ninel Peia.

Cu toate acestea, Ninel Peia vrea să-i salveze pe copii de informaţie. Mai ales că n-are încredere în dascăli.

„Da, îi învață să facă sex, și nu îi învață educație sexuală”, susține fostul deputat.

Rezistenţa faţă de educaţia sexuală a crescut în ultimii ani, odată cu mişcarea pentru redefinirea familiei în Constituţie.

„Se tem de faptul că elevii, copiii lor, vor învăța cum să facă sex, deși le-am spus de nenumărate ori că nu asta se întâmplă. Există o opacitate a celor care se opun, care nu vor să învețe, pur și simplu”, explică Daniela Drăghici, specialist advocacy Societatea pentru Educație sexuală și contraceptivă.

„Cred că provine dintr-o impresie falsă cum că, dacă știi niște lucruri, o să te tenteze să le și faci. Nu i-aș zice inocență, i-aș zice incultură sexuală”, spune Aurora Liiceanu, psiholog și antropolog.

În expunerea de motive a proiectului său de lege, Ninel Peia vorbeşte despre pericolul comportamentelor sexuale deviante, dar rămâne rezervat în a le defini. Faţă în faţă, este mult mai direct.

Ninel Peia, fost deputat: „Normal că nu aș fi de acord să predea copiilor mei - și am trei - educație sexuală un homosexual. Nu sunt de acord cu legalizarea păcatului în România. Și nu sunt de acord să merg cu copiii în parc și copiii să mă întrebe de ce doi domni se pupă sau două doamne se pupă. Mi se pare aberant și îmi încalcă și mie drepturile”.

Reporter: Dar cum anume vă încalcă drepturile?

Ninel Peia: „Copilul m-ar întreba: Tati, ia uite ce fac domnii aceia, e ceva normal? Îmi încalcă mie drepturile ca părinte”.

Respingerea discuţiilor despre minorităţile sexuale este o temă recurentă în tabăra care se opune educaţiei sexuale.

„Coaliția aceasta se bazează pe un stereotip foarte clar, relația dintre un bărbat și o femeie, face abstracție totală de alte orientări sexuale. Biologii susțin că există cinci sexe, că există intersexualitate, că există un procent firesc de homosexualitate în populația umană. Și nu văd de ce aceste lucruri n-ar putea fi învățate și de acești copii”, spune Aurora Liiceanu.

Lipsa educației sexuale naște monștri: 70.000 de avoturi pe an în România

Obligativatea educaţiei sexuale în unităţile şcolare este recunoscută însă prin Legea 272/2004.

Chiar dacă legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului spune, negru pe alb, că în unităţile şcolare trebuie să se deruleze sistematic programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală, sub o zecime din copiii români au parte de aceste lecţii şi în mare parte prin efortul organizaţiilor nonguvernamentale.

Voluntarii de la fundaţia Tineri pentru tineri ajung la aproape 10.000 de elevi de clasa a X-a pe parcursul unui an şcolar.

Adina Manea, director de programe Fundația Tineri pentru tineri: „Vorbim despre informații legate de igienă, anatomie și fiziologie, dar și îi ajutăm să se descopere. Adică pentru noi, tot programul începe cu sesiunea de autocunoaștere și comunicare, și apoi despre valori, despre decizii, despre relaționare și mai târziu despre contracepție, infecții cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, partea de gen și rolurile sexelor”.

În loc ca trecerea timpului să fi adus mai multă deschidere faţă de un astfel de program, voluntarii întâmpină tot mai multe obstacole.

„Din simplul motiv că subiectul este văzut de o anumită parte a populaţiei ca fiind unul de stricare a inocenţei copilului. Pentru că se preiau nişte informaţii din ghidurile internaţionale, dar nefiind bine înţelese, informaţia ajunge în mod trunchiat în publicul larg. Şi-atunci şcoala încearcă să se protejeze”, explică Adina Manea, director de programe la Fundația Tineri pentru tineri.

Informaţii primite abia după avort. Ce spun medicii

În cabinetele de planificare familială, tinerele ajung de cele mai multe ori după ce şi-au început viaţa sexuală.

„De cele mai multe ori vin după chiuretaj”, spune dr. Beatrice Dinulescu, medic planificare familială la Maternitatea Bucur.

Multe vin la cabinet traumatizate după avort.

„Eu cred că ar trebui să existe lecții chiar și pentru părinți. Sunt părinți care poate nu se simt confortabil să discute lucrurile acestea sau poate nu au la rândul lor informații suficiente”, spune dr. Beatrice Dinulescu.

Educație sexuală pe internet

Acum cinci ani, Adriana Radu a creat platforma video Sexul vs. barza. De-atunci, face educaţie sexuală pe internet, inspirată de ce-a văzut în şcolile din Germania, unde şi-a făcut masteratul.

Pe internet, adolescenţii şi tinerii caută răspunsuri la întrebările la care nici familia, nici şcoala n-au încercat destul să răspundă. Un sfert din utilizatorii platformei sunt tineri adulţi, cu vârste între 25 şi 34 de ani.

„Primesc des întrebări despre temeri legate de sarcină. Uneori se întâmplă să primesc mesaje care au legătură cu coerciția sexuală sau cu violența sexuală, în care îmi spun că fetele sunt mai mult sau mai puțin forțate să aibă o prima dată și să facă sex în această prima dată fără prezervativ de către partenerii lor”, spune Adriana Radu, realizatorul platformei video „Sexul vs barza”.

Cu 70.000 avorturi pe an şi 10.000 de naşteri la mame adolescente, România este într-un top european care nu ne face cinste.

Suntem campioni şi la copiii abandonaţi în maternităţi, și la cazurile de violenţă sexuală şi de gen. Deşi legea pentru protecţia copilului obligă statul să deruleze programe de educaţie sexuală în şcoli, mai puţin de 7% dintre elevi beneficiază de ele.

Statistici revoltătoare

70.000 avorturi pe an

600 de naşteri la adolescente sub 14 ani

aproape 10.000 de naşteri pe an la mame adolescente

România depăşeşte nouă ţări din Africa la prevalenţa mamelor minore.

10% din româncele care avortează sunt adolescente

20 din cele 28 state membre UE au educaţie sexuală obligatorie.

Pro și contra educație sexuală

Din cauza orelor de educaţie sexuală, adolescenţii vor face sex mai mult şi la vârste tot mai mici. Aşa pretind cei care se opun introducerii educaţiei sexuale în şcoli, chiar dacă toate cercetările europene şi americane îi contrazic.

În ultimii ani, s-au conturat două curente de opinie foarte ferme pe subiectul introducerii educaţiei sexuale în şcoli. Cele două tabere se bat în scrisori deschise adresate Ministerului Educaţiei.

Tabăra pro argumentează cu dovezi ştiinţifice.

„Tinerii își încep viața sexuală destul de devreme, iar noi trebuie să răspundem acestei realități, prin măsuri de sănătate publică în domeniul educației sexuale”, spune Adriana Radu, realizatorul platformei video Sexul vs. barza.

În 20 dintre cele 28 de state membre UE, educaţia sexuală este materie şcolară obligatorie. Iar cercetările minuţioase arată că introducerea acestei discipline a scăzut numărul de sarcini la minore, numărul de avorturi pe întreaga populaţie feminină şi numărul de infecţii cu transmitere sexuală. Astfel că Organizaţia Mondială a Sănătăţii o recomandă ca măsură de sănătate publică şi detaliază ghidurile, în funcţie de vârsta elevilor. Dar mai puţin de 7% dintre elevii români au parte de o astfel de educaţie. În România, educaţia sexuală este un subcapitol al opţionalului Educaţie pentru sănătate, predată izolat în şcolile din România.

Consecinţele?

Daniela Drăghici, specialist advocacy Societatea pentru Educație sexuală și contraceptivă: Sarcini nedorite, violență sexuală la vârste foarte mici.

Adina Manea, director de programe Fundația Tineri pentru Tineri: Un număr foarte mare a întreruperilor de sarcină pe toată populația feminină de vârstă reproductivă.

Anual, româncele fac peste 70.000 de avorturi, iar 10% din femeile care avortează sunt adolescente.

Adina Manea, director de programe Fundația Tineri pentru tineri: O consecință mult mai largă ține de modul în care este înțeleasă relația de cuplu, cu efecte în zona de violență domestică până la abuz.

Cui îi e frică de educaţia sexuală?

După ce 67 de ONG-uri au cerut introducerea educaţiei sexuale ca disciplină obligatorie, alte 83 de organizaţii au scris Ministerului Educaţiei că se opun vehement. Din tabăra contra fac parte, în esenţă, aceleaşi organizaţii care compun şi Coaliţia pentru Familie. Printre ele se află şi Alianţa Părinţilor.

Am vrut să vedem care sunt argumentele lor.

Cornelia Moldovan, reprezentant Alianţa Părinţilor: „Cu acest tip de educație sexuală explicită s-a obținut suprasexualizarea copiilor. OMS vrea încă de la grădiniță, în jur de 4 ani, să vorbim despe masturbare, să vorbim despre cum ne atingem reciproc organele genitale”.

De fapt...

Adriana Radu, realizatorul platformei video Sexul vs. barza: „Noi vorbim despre alte teme cu copii de 15 ani și despre alte teme cu copii de 10 ani. Cu copii de 10 ani vei vorbi despre ce-i așteaptă la pubertate, de exemplu, și cu un copil de 15 ani vei vorbi despre alte teme, care au legătură și cu contracepția, de exemplu.

Ţara copiilor care fac copii

Între timp, România depăşeşte nouă ţări din Africa la numărul de sarcini la adolescente. Sarcinile la minore vin cu risc crescut de malformaţii congenitale şi prematuritate. Cum am ajuns aici?

„Din secretul acesta tăcut, din această conspirație tacită bineînțeles între familie și școală. Fiecare a întors capul și nu vrea să privească această problemă în față”, spune Aurora Liiceanu.

Ninel Peia, fost deputat: Este o falsă problemă.

Reporter: Avem fetițe care nasc la 11 ani în România.

- Există și în străinătate.

- E o falsă problemă?

- Da, e o falsă problemă.

Organizaţiile de tip pro-vita dau vina, paradoxal, tot pe educaţia sexuală.

„Aceste state care și-au introdus un anume fel de educație sexuală explicită chiar nu au obținut niciun fel de rezultate. Ba dimpotrivă, lor le-a crescut și numărul de sarcini nedorite, boli cu transmitere sexuală, ceea ce în România nu se întâmplă”, susține Cornelia Moldovan, reprezentant al Alianței Părinților.

Această afirmaţie, deşi optimistă, este falsă. În România, an de an, mai mult de 600 de fete devin mame înainte să împlinească 14 ani. De 150 de ori mai multe adolescente decât în ţări ca Suedia sau Finlanda, care au introdus educaţia sexuală în şcoli încă din anii '70.

Reporter: Alexandra Nistoroiu