Proiect AUR pentru CE Oltenia: sute de milioane de lei pentru certificatele de emisii. „Securitatea energetică a țării”

AUR a depus un proiect de lege prin care propune alocarea a 425,8 milioane de lei pentru Complexul Energetic Oltenia, în 2026, pentru achiziția certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Suma reprezintă diferența din grantul de 1,09 miliarde de euro aprobat de Comisia Europeană pentru restructurarea companiei.

Proiectul a fost inițiat de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care susține că menținerea în exploatare a capacităților Complexului Energetic Oltenia este necesară până la punerea în funcțiune a noilor investiții în sectorul energetic, arată comunicatul de presă al partidului.

Potrivit inițiativei, neadoptarea măsurilor ar putea afecta siguranța alimentării cu energie electrică și ar putea crește dependența României de importuri.

„Consecințele negative care pot apărea în situația neadoptării măsurilor propuse pot afecta siguranța alimentării Sistemului Electroenergetic Național și chiar securitatea energetică a țării, ceea ce justifică existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată”, afirmă Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR susține că menținerea capacităților Complexului Energetic Oltenia este importantă până când noile investiții vor deveni operaționale.

„Menținerea în exploatare a acestor capacități până la realizarea noilor investiții reprezintă o condiție esențială pentru limitarea riscului de dezechilibre în funcționarea sistemului energetic și pentru reducerea dependenței de importurile de energie electrică”, arată Peiu.

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Potrivit proiectului, Complexul Energetic Oltenia continuă să aibă un rol important în funcționarea Sistemului Electroenergetic Național prin energia produsă în bandă, serviciile tehnologice de sistem și rezervele operaționale.

AUR susține că este necesară menținerea capacităților de producție indispensabile securității energetice și, în paralel, finalizarea investițiilor în noile capacități.

Scopul este, potrivit inițiatorilor, ca România să își poată asigura necesarul de energie electrică și să reducă dependența de importuri.

Editor : Ana Petrescu