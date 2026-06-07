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Proiect de lege pentru ca foștii colaboratori ai securității și cei condamnați definitiv să rămână fără ordine și medalii

Data publicării:
2025-06-23-8331
Plenul Parlamentului. Foto: Inquam Photos / George Călin

Foştii colaboratori ai Securităţii şi persoanele condamnate definitiv la închisoare care au primit ordine şi medalii din partea autorităţilor statului român ar urma să rămână fără aceste distincţii. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege iniţiat de USR şi prevede ca, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a actulu inormativ, î fiecare deţinător de astfel de districţii să dea o declaraţie pe proprie răspundere în care să specifice dacă a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

Proiectul de act normativ depus la Senat de trei parlamentari USR prevede ca persoanele condamnate definitiv la pedepse privative de libertate să rămână fără medaliile şi ordinele conferite de statul romîn, indiferent de modul de individualizare a executării pedepsei, cu suspendare sau cu executare. Nici foştii colaboratori ai Securităţii nu vor avea dreptul la distincţii din partea autorităţilor statului.

Cancelaria Ordinelor va solicita, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, o declaraţie pe proprie răspundere a fiecărui membru, dacă a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, se arartă în proiectul de act normativ.

„În România, regimul comunist a însemnat foame, durere şi teroare. Până la această lege, aceşti oameni care şi-au terorizat conaţionalii puteau primi, din partea statului român, decoraţii. În memoria celor morţi, bătuţi, spionaţi şi terorizaţi, această lege face dreptate şi interzice acordarea de decoraţii celor care au făcut parte din Securitate”, argumentează unul dintre iniţiatorii proiectului, deputatul Vlad Şendroiu.

„Pentru a asigura o deplină transparenţă şi o corelare legislativă corespunzătoare, am inclus persoanele decorate în lista publică a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pentru a permite oricărui cetăţean şi presei accesul liber şi neîngrădit la informaţiile cu privire la existenţa sau nu a calităţii de colaborator al Securităţii a unor persoane”, afirmă un alt inițiator al acestui demers, senatorul Sorin Şipoş.

În expunerea de motive a proiectului se arată că decoraţiile sunt conferite cetăţenilor români pentru serviciile excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite în serviciul militar şi pentru merite deosebite în activitate. Iniţiativa limitează la 5 ani mandatul Cancelarului Ordinelor, mandat ce poate fi reînnoit o singură dată.

„Nu poţi purta pe piept o decoraţie a statului român şi, în acelaşi timp, să ai o condamnare penală definitivă. Onoarea nu poate depinde de un detaliu procedural privind executarea pedepsei. Dacă ai fost condamnat definitiv la închisoare, chiar şi cu suspendare, nu mai poţi reprezenta valorile pe care statul român le recompensează prin decoraţii”, susţine senatoarea USR Cynthia Păun.

Editor : I.B.

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