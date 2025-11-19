Proiect: Mai mulți aleși PNL cer limitarea accesului la anumite informații de interes public. Ce categorii vor avea „regim special”

Șapte parlamentari ai Partidului Național Liberal au depus un proiect de lege prin care solicită limitarea accesului la unele informații de interes public. Aceștia cer să aibă „regim special” informațiile care privesc cercetările științifice, dar și contractele comerciale.

Liberalii solicită limitarea accesului public la informații despre cercetări științifice (inclusiv lucrări de doctorat), cât și la contractele instituțiilor publice.

„Având în vedere specificul activităţilor de cercetare-dezvoltare, propunem completarea legii în sensul definirii informaţiilor cu regim special ca acele informaţii care privesc exclusiv cercetări ştiinţifice în curs de derulare sau finalizate, rezultate şi metodologii ale cercetărilor ştiinţifice, informaţii privind secrete comerciale și patente.

Distribuirea acestui set de informaţii în spaţiul public determină prejudicii puternice activităţii de cercetare-dezvoltare, unele proiecte fiind dezvoltate pe parcursul a 10–20 de ani (de exemplu, cercetări în domeniul agricol). Se impune, aşadar, o minimă protecţie pentru informaţiile care privesc cercetări, secrete comerciale sau patente, realizate sau deţinute de instituţii publice”, reiese din proiectul de lege depus pe 13 noiembrie.

Inițiatorii dau vina pe valul mare de solicitări

Cei șapte semnatari ai proiectului susțin că numărul mare de solicitări privind informațiile de interes public îngreunează activitatea instituțiilor.

„Necesitatea modificării legii se întemeiază și pe constatarea unor situații concrete, în care aceeași persoană a formulat, în decurs de câteva luni, mai multe cereri de comunicare a unor informații de interes public (quasi similare) aceleiași instituții publice, cu consecința îngreunării sau chiar blocării activităților specifice ale acestor instituții și a generării mai multor litigii succesive împotriva acelorași autorități vizate”, mai arată proiectul.

Inițiatorii proiectului sunt: Adrian Cozma, Robert Sighiartău, Ciobotaru Dragoș-Fănică, Mocanu Adrian, Pandea Ciprian, Scarlat George și Țiplea Dumitru. Inițiativa a fost depusă la Senat și urmează să fie dezbătută.

