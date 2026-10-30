Proiect: Procese mai scurte prin care consilierii excluși din partide își pot păstra mandatele ani la rând

AUR a depus un proiect de lege care prevede judecarea în regim de urgență a contestațiilor depuse de consilierii locali și județeni excluși din partidele pe listele cărora au fost aleși. Inițiativa urmărește să limiteze situațiile în care aleșii își păstrează mandatele ani de zile, în timp ce procesele privind excluderea lor se prelungesc în instanță.

Proiectul a fost depus de deputatul AUR Georgel Badiu și propune termene clare atât pentru contestarea deciziei de excludere, cât și pentru soluționarea cauzelor în instanță.

„Practic, o situație care ar trebui lămurită rapid poate rămâne nerezolvată aproape întregul mandat. Acesta este doar unul dintre motivele pentru care cetățenii nu mai au încredere în clasa politică și în justiție”, a declarat deputatul AUR, potrivit comunicatului de presă al partidului.

Termen de 10 zile pentru contestarea excluderii

Concret, inițiativa legislativă prevede că un consilier exclus din partid va avea la dispoziție 10 zile de la comunicarea deciziei pentru a o contesta în instanță.

Contestațiile ar urma să fie judecate de urgență și cu precădere, iar primul termen de judecată ar trebui stabilit în cel mult 10 zile de la înregistrarea cererii. Hotărârea tribunalului va putea fi atacată cu apel în termen de 10 zile, iar apelul va fi soluționat, de asemenea, în procedură urgentă.

Pe durata procesului, consilierul își păstrează mandatul până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Dacă instanța respinge definitiv contestația, mandatul încetează de drept, iar prefectul constată vacantarea locului, pentru ca acesta să fie ocupat de următorul candidat de pe lista partidului.

În schimb, dacă instanța admite definitiv contestația, excluderea nu va duce la încetarea mandatului.

Badiu: „Vreau o justiție care decide într-un timp scurt”

Deputatul Georgel Badiu susține că proiectul urmărește să împiedice folosirea procedurilor judiciare pentru păstrarea unui mandat aproape pe întreaga sa durată.

„Consilierul exclus are un termen clar să conteste, instanțele au termene scurte să judece, iar dreptul la apărare este garantat”, a afirmat parlamentarul.

Acesta a susținut că, în prezent, un consilier exclus poate continua să voteze în consiliul local sau județean, inclusiv împotriva angajamentelor politice asumate în campanie, în timp ce procesul prin care contestă excluderea se desfășoară în instanță.

„Vreau o justiție care decide într-un timp scurt, nu după ce mandatul s-a consumat”, a mai declarat Georgel Badiu.

Potrivit inițiatorului, proiectul urmărește respectarea votului cetățenilor și responsabilizarea aleșilor locali și județeni, fără eliminarea dreptului acestora de a contesta în instanță deciziile de excludere.

Editor : Ana Petrescu