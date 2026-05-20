Live TV

Proiectul care anula legile care interzic organizațiile fasciste și cultul criminalilor de război a fost respins de Senat

Data publicării:
Senat 1
Plenul Senatului. Inquam Photos / Codrin Unici
Din articol
Inițiatorii proiectului invocau protejarea „libertății de exprimare”. Limitele acestui drept

Senatul a respins în ședința de miercuri, 20 mai, proiectul care propune anularea legilor care interzic organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra omenirii. Din 98 de senatori prezenți, 20 dintre ei s-au abținut de la vot, iar 15 au votat în favoarea inițiativei legislative.

Proiectul de lege care vizează „legitimitatea apărării intereselor naționale ale României” a fost semnat de parlamentari de la AUR, SOS, POT și PACE.

Inițiatorii acestui proiect propun abrogarea mai multor legi care ar „încălca flagrant Constituția”, adică Legea nr.107/2006, O.U.G. nr.31/2002, Legea nr.217/ 2015, Legea nr.157/2018 și Legea nr.241/2025. 

Toate aceste legi au în comun faptul că interzic și sancționează organizațiile, simbolurile și propaganda fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime de război sau împotriva umanității.

La votul de miercuri, din plenul Senatului, au fost înregistrate 63 de voturi pentru respingerea proiectului, 20 de abțineri, iar 15 senatori au votat în favoarea inițiativei legislative.

Reamintim că acest proiect a generat reacții puternice în spațiul public, după ce, în Comisia pentru Drepturile Omului a Senatului, senatorii au decis să îl avizeze favorabil. Potrivit unui comunicat transmis atunci de USR, raportul favorabil a fost adoptat și cu voturile PSD.

După votul din plenul Senatului, proiectul va ajunge la Camera Deputaților. 

Inițiatorii proiectului invocau protejarea „libertății de exprimare”. Limitele acestui drept

Proiectul de lege a fost semnat de 42 de parlamentari de la AUR, SOS, POT, grupul PACE - Întâi România și neafiliați, fiind depus la Senat pe 23 martie. Printre semnatarii demersului se numără inclusiv președinta POT, Anamaria Gavrilă. 

Inițiatorii motivau că acest proiect ar fi necesar pentru protejarea „libertății de exprimare”.

„Sub presiunea unor curente legislative și administrative excesiv de restrictive, spațiul libertății de exprimare, al libertății de conștiință și al libertății de asociere a fost adesea supus unor interpretări care au generat teamă, autocenzură și incertitudine juridică”, potrivit expunerii de motive.

Însă dreptul la liberă exprimare are limite, după cum subliniază judecătorii în dosare care vizează persoane condamnate pentru propagandă antisemită. 

Ultimul exemplu în acest sens vine dintr-un dosar în care un simpatizant legionar, apropiat de Călin Georgescu, a fost condamnat la un an de închisoare într-un dosar în care a fost acuzat că a incitat la ură față de evrei și a făcut propagandă legionară pe rețelele de socializare.

„Acest drept nu este un drept absolut, ci trebuie exercitat în limitele drepturilor corelative ale celorlalți cetățeni, cum ar fi dreptul la demnitate (...) Articolele, imaginile și simbolurile reprezintă un discurs de ură și creează o atmosferă ostilă, fiind încălcat dreptul la demnitate al cetățenilor români minoritari, (...) instigă la ură rasială sau națională, ceea ce justifică necesitatea ingerinței statului în libertatea de exprimare”, argumentează magistrații Judecătoriei Craiova în dosarul lui Marian Motocu. 

CITEȘTE ȘI: Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii

 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Kelemen Hunor.
5
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Digi Sport
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Opinia românilor despre medierea lui Nicușor Dan în criza politică: câți se declară nemulțumiți de președinte (sondaj INSCOP)
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna exclude „în proporție de 90%” scenariul anticipatelor: „Ar aduce un beneficiu doar AUR”
Senat 3
Senatorii din Comisia Juridică au respins proiectul care vrea să anuleze legile antifasciste
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile (sondaj INSCOP)
ID296818_INQUAM_Photos_George_Calin
Anamaria Gavrilă, după discuțiile cu Nicușor Dan: POT va susţine orice formulă pro-occidentală de guvernare
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
Cine ar putea vorbi cu Putin în numele Europei: opțiunile luate în...
cutremur turcia
Cutremur în Turcia. Seismul s-a simțit destul de puternic, iar unii...
Alexandra Căpitănescu
Alexandra Căpitănescu, la Digi24: „Publicul va cumpăra bilete la...
China Russia Putin
Declarație comună Xi–Putin: lumea riscă să revină la „legea junglei”...
Ultimele știri
Nestle și Danone sunt acuzate că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase pentru sugari
Angajații APIA critică revizuirea lunară a sporului de 40% pentru fonduri europene: „O măsură abuzivă”
Ce arată analiza Guvernului privind proiectele din PNRR. Bolojan cere urgentarea plăților pentru spitale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Gemeni pe 21 mai. Ce îi așteaptă pe acești nativi în următoarea perioadă
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Universitatea Craiova să meargă mai departe în Liga Campionilor...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Theodor Paleologu: Adevărul despre Nicușor Dan și criza politică
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi semnează
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
O îmbrățișare caldă și un sărut pe obraz. Prietenii Robert Downey Jr. și Paul Bettany, moment viral la o gală...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
Digi FM
„Bangaranga” s-a auzit în centrul Sofiei. Petrecere grandioasă în onoarea câştigătoarei Eurovision. Dara...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Sebastian Stan, mișcat de reacția publicului la colaborarea lui cu Cristian Mungiu. "Fjord", primit cu ovații...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...