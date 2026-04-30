Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat va fi adoptat azi de Guvern

Premierul Ilie Bolojan la o ședință a Executivului. Foto: gov.ro
Guvernul urmează să adopte, în şedinţa extraordinară de joi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

Este vorba de proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice, referitor la cumulul pensie-salariu.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a precizat într-o conferinţă de presă că actul normativ, inclus pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, mai avea nevoie de avizul Consiliului Legislativ.

Premierul Ilie Bolojan declara la finalul lunii martie că efectul acestei legi ar trebui să fie ca „ori cei care cumulează pensia şi salariul să renunţe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunţe la locul de muncă de la stat”.

„În condiţiile în care într-o instituţie trebuie să faci reducere, aşa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituţii, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituţie cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu”, argumenta premierul.

Ce prevede proiectul

Actul normativ prevede că persoanele care încasează atât pensie, cât și salariu de la stat vor fi obligate să aleagă: fie renunță la locul de muncă, fie rămân în sistem și pierd cea mai mare parte din pensie.

Potrivit informațiilor Digi24, cei care vor să continue să lucreze în sectorul public și beneficiază de pensii speciale sau pensii militare vor fi nevoiți să renunțe la 85% din pensie, urmând să păstreze salariul și doar 15% din pensie.

Prevederea este inclusă și în proiectul de lege, care stabilește că beneficiarii de pensii de serviciu „pot fi menținuți în activitate (...) cu condiția exprimării opțiunii (...) privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%”.

Documentul justifică măsura prin necesitatea evitării situațiilor în care aceeași persoană încasează simultan două venituri integrale din fonduri publice, pensie și salariu.

Limită de vârstă și excepții

Proiectul prevede că angajații din sectorul public pot continua activitatea până la 70 de ani, cu acordul anual al angajatorului. În același timp, cumulul pensiei cu salariul este restricționat.

Există mai multe excepții: aleșii locali, persoanele cu mandate prevăzute de Constituție și cadrele didactice implicate în formarea magistraților sau în învățământul militar și juridic superior nu sunt vizate de aceste restricții.

Măsura se va aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul mai rămâne permis doar până la finalul anului 2026. De asemenea, anumite categorii din sistemul militar și de ordine publică vor putea păstra pensia integrală.

 

