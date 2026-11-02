Proiectul de înfiinţare a Comisiei de anchetă „Mykonos-Nordis” intră lunea viitoare în plenul Camerei Deputaților, a anunţat lidera deputaţilor USR, Diana Stoica.

„Astăzi, o victorie importantă pe parcursul Comisiei de anchetă parlamentară "Mykonos-Nordis", pe care am propus-o împreună cu colegii de la PNL. 71 de deputaţi USR şi PNL au cerut, în urmă cu câteva săptămâni, înfiinţarea unei comisii de anchetă, denumită "Mykonos-Nordis", care să ofere românilor răspunsurile pe care le aşteaptă. Cine a zburat pe aceste zboruri private, pe lângă cei pe care i-am văzut cu toţi în poză. Deci parlamentari PSD, judecători CCR, afacerişti condamnaţi penali. De ce au fost invitaţi? Şi cine a selectat participanţii la aceste deplasări? Cu ce scop s-au dus acolo? Cine a plătit aceste deplasări? Dacă în schimbul acestor cheltuieli efectuate de persoane necunoscute la momentul acesta s-au promis anumite favoruri, pentru că vorbim aici de instituţii foarte puternice din ţara asta şi eu cred că noi credem că românii trebuie să afle adevărul la toate aceste întrebări. Sperăm că acest lucru se întâmple cât mai curând. Astăzi a fost în Biroul permanent acest proiect de hotărâre pe care noi l-am iniţiat împreună. Luni va ajunge la vot în plen şi sperăm ca toţi parlamentarii să susţină acest demers", a declarat Diana Stoica la Parlament, potrivit Agerpres.

Potrivit liderului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, „în Biroul permanent a ieşit un fel de ciorbă PSD-istă realizată cu acordul şi cu sprijinul tacit al grupului AUR". El a spus că proiectul iniţial a fost completat cu o serie de obiective care nu au nicio legătură cu ceea ce s-a propus, "chestiune care, în mod evident, duce la a bloca practic această comisie de anchetă".

„De altfel, în opinia noastră, alianţa dintre PSD şi AUR se consolidează pe zi ce trece în Parlamentul României, iar ceea ce s-a întâmplat astăzi în Biroul permanent confirmă acest aspect, deoarece s-au propus neregulamentar o serie de obiective care denaturează voinţa pe care o au avut semnatarii acestui proiect. În acelaşi timp, AUR a depus un proiect de hotărâre pentru a se realiza o altă comisie de anchetă, referitoare la migraţie, care, ce să vedeţi, a fost susţinută de către grupul PSD, iar grupul PSD nu a avut nicio obiecţiune cu privire la obiectivele pe care le-a propus grupul AUR. De ce nu au pliat aceste amendamente pe care le-au introdus la Comisia de anchetă 'Mykonos' la proiectul de hotărâre pe Comisia de anchetă propusă de AUR? Bineînţeles că nu ar fi făcut acelaşi lucru, pentru că erau în înţelegere. (...) Iată un nou motiv, o nouă modalitate de acţiune comună PSD-AUR şi tragem concluzia că de fapt este un fel de pseudo-majoritate pentru guvernare", a susţinut Andronache.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis, luni, înscrierea pe ordinea de zi a plenului a solicitării din partea Grupurilor parlamentare ale USR şi PNL privind constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă "Mykonos-Nordis", pentru verificarea zborurilor private către Mykonos şi Nisa efectuate de demnitari şi oameni de afaceri.

Totodată, Biroul permanent a aprobat o cerere din partea liderului deputaţilor PSD, Ciprian-Constantin Şerban, de completare a obiectivelor Comisiei parlamentare de anchetă "Mykonos-Nordis".

Acesta vrea să se verifice atribuirea contractelor SAFE, „prin care miliarde de euro împrumutaţi de România pentru o perioadă de 40 de ani au ajuns la o singură companie prin producerea încredinţării directe", "verificarea legislaţiei şi justificării deplasărilor externe ale fostului ministru Dragoş Pîslaru finanţate din bani publici - 78% dintre deplasările efectuate în timpul mandatului său au fost efectuate la sfârşit de săptămână la Bruxelles (acolo unde locuieşte familia sa), precum şi "verificarea acţiunilor şi eventualelor intervenţii ale fostului vicepremier Oana Gheorghiu pentru semnarea unor contracte care favorizau o serie de companii străine".

Editor : M.B.