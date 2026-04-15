Live TV

Proiectul de lege privind sancţionarea hărţuirii sexuale şi când nu este în cadrul unei relaţii de muncă, aviz favorabil de la CES

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia

Proiectul de lege pe care l-a depus şi care vizează sancţionarea hărţuirii sexuale şi când nu este în cadrul unei relaţii de muncă a primit azi aviz favorabil de la Consiliul Economic şi Social, a anunțat ministrul Mediului, deputatul Diana Buzoianu

„Proiectul de lege pe care l-am depus în Parlament, privind sancţionarea hărţuirii sexuale şi când nu este în cadrul unei relaţii de muncă a primit azi aviz favorabil de la Consiliul Economic şi Social! Din 40 de voturi: 39 pentru, un vot contra. Le mulţumesc membrilor din CES pentru votul de azi”, anunţă, miercuri seară, Diana Buzoianu, pe pagina de Facebook.

Ea precizează că proiectul prevede modificarea Codului Penal, astfel încât hărţuirea sexuală să fie sancţionată indiferent în ce context se întâmplă, nu doar în relaţii de muncă.

„Dacă fapta a fost comisă în cadrul unei relaţii de muncă sau similare, atunci asta trebuie să fie agravantă”, a mai transmis Buzoianu.

Ea explică faptul că proiectul de lege propune extinderea răspunderii penale şi pentru fapta de a pretinde favoruri de natură sexuală dacă a fost utilizată orice formă de presiune asupra victimei şi e de natură să-i producă acesteia o stare de temere, într-una din situaţiile următoare:

  1. a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;
  2. b) fapta a fost comisă de către un membru al familiei sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
  3. c) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, unui handicap fizic sau psihic, sarcinii sau unei situaţii de dependenţă;
  4. d) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

Diana Buzoianu anunţa, în 26 martie, că a depus în Parlament un proiect de lege pentru ca incriminarea să fie extinsă şi în afara relaţiilor de muncă.

Totodată, Diana Buzoianu propune ca hărţuirea sexuală să poată fi sancţionată şi dacă nu este repetată, ci realizată o singură dată, atunci când sunt puse presiuni ce crează o stare de temere, când victima se află în îngrijirea abuzatorului sau când este elev al acestuia.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Digi Sport
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
