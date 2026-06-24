Proiectul depus de S.O.S. România privind unirea cu Republica Moldova a fost adoptat tacit de Camera Deputaților și merge la Senat

Propunerea legislativă depusă de parlamentarii S.O.S. România privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit, miercuri, de Camera Deputaților, după expirarea termenului constituțional de 45 de zile. Proiectul merge acum la Senat, care este for decizional în acest caz.

Inițiativa legislativă a fost depusă în Parlament pe 14 aprilie și a primit un punct de vedere negativ din partea Guvernului. De asemenea, Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților au emis avize negative.

În lipsa unei dezbateri și a unui vot în plen, proiectul a fost considerat adoptat tacit, în conformitate cu articolul 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituție, și va fi transmis Senatului în forma inițiatorilor.

Potrivit inițiativei legislative, Parlamentul României ar urma să decidă unirea României cu Republica Moldova. Totodată, proiectul prevede reafirmarea atașamentului față de prevederile Actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE) de la Helsinki, care permite modificarea frontierelor pe cale pașnică și diplomatică.

Documentul abilitează Guvernul României să înceapă „de urgență, imediat” negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru „definitivarea unirii cu Republica Moldova”.

Potrivit textului propunerii legislative, după adoptarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, ar urma să fie notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, Statele Unite ale Americii, NATO, ONU și Uniunea Europeană, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legii.

Editor : A.D.