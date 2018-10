Proiectul pentru decontarea combustibilului pentru bucureșteni a fost respins

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a respins proiectul de hotărâre prin care Primăria Capitalei ar fi decontat combustibilul folosit de cetăţeni până la valoarea de 500 de lei pe lună dacă mai multe persoane folosesc în comun un autoturism proprietate personală pentru deplasarea în aceeaşi direcţie, către Bucureşti sau către judeţul Ilfov, în sistem de car-sharing.

În timp ce primarul Capitalei, Gabriela Firea, a subliniat că este o măsură pentru decongestionarea traficului din oraş, consilierii generali din opoziţie şi ONG-urile au criticat acest proiect, spunând că este doar o măsură populistă care nu va rezolva adevăratele probleme ale traficului.

La începutul şedinţei CGMB, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus că problema traficului din Bucureşti nu ar trebui să aibă culoare politică, iar anumite proiecte nu ar trebui respinse de consilieri doar pentru că acestora nu le plac iniţiatorii lor.

La rândul său, consilierul general PNL Cătălin Deaconescu a numit-o pe Firea „primarul-voucher”, spunând că aşa va rămâne în amintirea bucureştenilor.

Firea a replicat că o onorează această catalogare, iar viceprimarul Aurelian Bădulescu a afirmat despre consilierul liberal că se „excită logoreic atunci când o vede pe Gabriela Firea”.

În final, primarul reproşat opoziţiei că a votat tot politic şi a promis că proiectul va reveni pe ordinea de zi a şedinţei CGMB de luna viitoare.

Proiectul de hotărâre a fost respins cu 27 de voturi „pentru”, 24 de voturi „împotrivă” şi două abţineri. Dezbaterea pe proiect a durat aproape două ore.

„Vreau să le mulţumesc colegilor din PSD şi ALDE pentru votul de astăzi. Aţi fost trimişi de cetăţeni ca să le faceţi viaţa mai bună. S-a văzut astăzi că noi am avut bunăvoinţă şi am explicat punct cu punct. Am asistat şi eu la dezbatere ca să văd cât de mare e ipocrizia. Două ore am dezbătut proiectul acesta benefic pentru bucureşteni şi voi aţi votat tot politic. Cred că toţi bucureştenii au văzut care este realitatea. Vom reveni, vă garantez, cu acest proiect, când şi colegul care lipseşte va fi aici şi va trece”, a declarat Firea, după votul final.

Consilierul general PNL Cătălin Deaconescu a numit-o pe Firea „primarul- voucher” şi i-a atras atenţia acesteia că există deja sisteme de car-sharing şi nu are rost să facă şi municipalitatea unul.

„Primarul-voucher, aşa o să fiţi cunoscută, aşa veţi rămâne în amintirea bucureştenilor. Iniţial am crezut că ne propuneţi o simulare a traficului. Eu zic să-l lăsaţi în pace aşa cum este, că şi aşa abia se târâie. Să vrei să faci tu, ca primărie, un sistem de car-sharing, în condiţiile în care există deja aşa ceva pe piaţă, asta înseamă să nu înţelegi cum funcţionează lucrurile. Acest aşa-zis proiect este ca apa sfinţită şi nu va schimba cu nimic în bine vieţile bucureştenilor”, a spus Deaconescu,

În replică, Firea a afirmat că o onorează această catalogare, pentru că încă din campania electorală a promis şi investiţii, dar şi măsuri sociale.

„Mă onorează. Prefer să fiu primarul care gândeşte bugetul municipalităţii pe direcţii principale de acţiune, avem proiecte în lucru, proiecte noi şi trebuie să le terminăm şi pe cele începute pe care le-am găsit blocate. Sunt mândră că mă numiţi aşa, pentru că încă din campanie am spus: investiţii, dar şi parte socială. La ce vouchere vreţi să renunţăm? La cele pentru persoanele cu dizabilităţi? Şi cum să lăsăm traficul aşa? Sunteţi masochist? Îl vreţi aşa cum l-aţi lăsat dumneavoastră?”, a răspuns Firea.

Şi consilierul general PNL Ciprian Ciucu i-a reproşat Gabrielei Firea că proiectul nu este unul benefic pentru Capitală, moment în care viceprimarul Aurelian Bădulescu a intervenit şi a afirmat că Ciucu „se excită din punct de vedere logoreic atunci când o vede pe Gabriela Firea”.

Consilierul general USR Roxana Wring a spus, la rândul său, că proiectul nu poate fi implementat, fiind doar o „soluţie fantezistă”.

„Nu văd cum poate fi implementat. Este un non sens să credem că vom creşte mobilitatea şi vom reduce poluarea şi numărul maşinilor dacă subvenţionăm benzina. Noi vom vota împotrivă. Este doar un proiect de PR. Pentru că nu poate rezolva problemele traficului bucureştean, doamna primar încearcă tot felul de soluţii fanteziste”, a spus Roxana Wring.

Edilul a subliniat că în şedinţa de joi consilierii doar îşi vor da un acord de principiu pe acest proiect, urmând ca ulterior să fie realizat şi un studiu de oportunitate.

Municipalitatea arată, în proiectul de hotărâre, că la sfârşitul anului trecut, în România erau aproape 6 milioane de autoturisme înmatriculate în circulaţie, în Bucureşti fiind 17,6 la sută dintre ele, iar în Ilfov – 2,21 la sută. În perioada 2014-2017, numărul de maşini înmatriculate în această regiune a crescut, mai ales cel al maşinilor înmatriculate în judeţul Ilfov, iar asta a dus inclusiv la aglomerarea Capitalei.

Conform expunerii de motive, traficul din Capitală s-ar reduce cu 25 la sută dacă autorităţile locale includ serviciile de car-sharing, car-pooling şi bike-sharing în planurile de mobilitate urmană.

„Schemele de grupare a autoturismelor pot fi integrate în transportul public şi încurajează proprietarii de autoturisme să renunţe la utilizarea individuală a vehicului propriu şi utilizarea în comun, prin asociere voluntară şi utilizarea la maxim a capacităţii de transport pentru autoturismul proprietate personală pentru deplasările regulate a persoanelor care au aceeaşi direcţie de deplasare cu destinaţia Municipiul Bucureşti, pentru transportul copiilor, la instituţiile de învăţământ primare şi secundare de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, care vor fi selectate în cadrul unui proiect pilot”, se arată în proiectul de hotărâre.

În acest sens, Primăria Capitalei a propus să deconteze combustibilul folosit de cetăţenii din regiunea Bucureşti-Ilfov până la valoarea de 500 de lei, dacă folosesc în comun un autoturism pentru a merge în aceeaşi direcţie sau cu aceeaşi destinaţie - în Bucureşti. Municipalitatea vrea, de asemenea, să înfiinţeze un sistem de car-sharing cu autoturisme ecologice, electrice sau hibride, şi un altul de bike-sharing, precum şi un sistem de transport elevi, cu microbuze.

Proiectul nu conţine însă niciun cost aproximativ sau impactul pe care l-ar avea implementarea acestui program.

Pe lângă opoziţia din CGMB, şi 22 de asociaţii şi ONG-uri, printre care OPTAR, ActiveWatch, Greenpeace România şi Centrul de Resurse pentru participare publică, au solicitat consilierilor generali să nu adopte acest proiect de hotărâre. Organizaţiile au acuzat municipalitatea de incompetenţă şi au spus că astfel de măsuri precum acordarea de vouchere şi stimulente financiare nu rezolvă problema poluării şi a traficului aglomerat, ci reprezintă doar nişte „experimente populiste” menite să eşueze, care nici nu respectă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a regiunii Bucureşti-Ilfov.

