Proiectul pentru modificarea legii Academiei Române a fost retras din procesul legislativ. Scandal în plen, între PNL şi USR

Plenul Senatului. Foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române a fost retrasă luni din procesul legislativ, după ce dezbaterile au provocat un scandal în plen, între PNL şi USR. Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a spus că retragerea proiectului se datorează reacţiei sale ferme, în timp ce senatorul PNL Daniel Fenechiu l-a acuzat de indecenţă şi lipsă de colegialitate.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române a fost retrasă luni din circuitul legislativ, la solicitarea iniţiatorilor.

Senatorul Ştefan Pălărie, de la USR, a precizat în plen că retragerea proiectului se datorează faptului că el a luat poziţie şi a criticat prevederile din el.

„Probabil că mă cunoaşteţi din spatiul public atunci când am luat vehement cuvântul împotriva ideii de a modifica legea, pe repede inainte, în 48 de ore, în Parlament. Niciodată n-am lovit în niciunul dintre iniţiatori, dar am lovit cu sete în ideea de a trece fulger legi prin Parlament, legi care, uitaţi-vă, astăzi au fost propuse către retragere. Poate dacă nu ar fi existat o reacţie atât de fermă, vehementă, atât în Comitetul liderilor cât şi în spatiu public, poate legea asta ar fi trecut, fiind o lege strâmbă. Mă bucur că legea aceasta este retrasă. Eu cred că, în continuare, zecile de oameni care mi-au scris felicitându-mă pentru luarea de poziţie şi pentru (…) abuzurile care au putut să fie evitate în felul acesta. Da, avem nevoie de legi mai bune, dar discutate, dezbătute, în linişte şi calm, pentru un stat mai bun”, a spus Pălărie.

În replică,senatorul PNL Daniel Fenechiu l-a acuzat pe Pălărie de „indecență şi lipsă de colegialitate”.

„N-aş fi intervenit dacă indecenţa şi lipsa de colegialitate nu ar fi fost o caracteristică antevorbitorului meu. Propunerea pe care am retras-o, decizia fiind a mea, este o propunere pe care am formulat-o la solicitarea Academiei Române, după o discuţie cu preşedintele Academiei, la care au participat şi anumiti senatori care sunt astăzi prezenţi în sală”, a spus Fenechiu.

El a preczat că e o propunere care a respectat toate regulile de colegialitate, care a fost transmisă tuturor liderurilor de grup parlamentar, inclusiv colegul său de la USR, care a primit-o cu trei zile înaintea depunerii.

„N-a avut nimic de spus, a analizat-o, a încercat să-mi spună că e o propunere AUR, i-am demonstrat că nu este. Cu toate astea, după 45 de zile, a făcut un scandal imens, imens, spunând o serie de minciuni. Vorbea de tun imobiliar, de transferuri fin proprietatea publică în cea privată, o serie de minciuni pe care un om serios nu le poate face. (..) Respectiva propunere viza integrarea Academiei din Republica Moldova în România, rezolvarea unor probleme cu care se confruntă Academia, dar un coleg de Senat şi de coaliţie a înţeles să facă politică pe persoană fizică”, a mai comentat Fenechiu.

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a acuzat săptămâna trecută PNL, AUR şi PSD că vor să introducă la vot, în Senat, o lege cu dedicaţie pentru Academia Română, el afirmând că este o batjocură faţă de românii care sunt împovăraţi cu taxe şi USR nu va vota o astfel de lege.

„În Senatul României are loc zilele acestea, orele acestea, un adevărat puci, mai exact, un grup de senatori din PNL, AUR şi până acum câteva minute PSD, au iniţiat într-o procedură care frizează orice logică de a trece în mai puţin de 24 de ore de când a început sesiunea parlamentară o lege, L72-2025, este vorba despre Legea Academiei Române”, a spus liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie.

