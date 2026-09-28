Proiectul privind alegerile anticipate, pus în dezbatere: se reduc unele termene şi numărul minim de susţinători necesar candidaților

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparenţă. Instituția subliniază că proiectul nu pune în discuție posibilitatea organizării unui astfel de scrutin, ci urmărește ca, în eventualitatea în care acesta ar avea loc, procesul electoral să se desfășoare cu respectarea deplină a Constituției și a garanțiilor pe care legea le oferă fiecărui alegător, oriunde s-ar afla.

Acesta poate fi consultat pe site-ul www.roaep.ro, la secţiunea „Legislaţie electorală - Transparenţă decizională”, iar observaţiile şi propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail www.roaep.ro, la secţiunea legislatie@roaep.ro, până la data de 8 octombrie.

Conform proiectului, Guvernul ar urma să adopte, la propunerea AEP şi a Ministerului Afacerilor Interne, hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile şi măsurile tehnice în cel mult cinci zile de la dizolvarea Parlamentului, iar data alegerilor ar urma să fie adusă la cunoştinţă publică cu cel puţin 75 de zile înaintea zilei votării.

„Soluţia corespunde estimării prezentate de AEP în luna iulie, potrivit căreia încadrarea în termenul constituţional impune reducerea cu cel puţin 15-20 de zile a unor termene procedurale, şi garantează că alegerile se desfăşoară în limitele stabilite de Constituţie”, potrivit unui comunicat transmis de AEP.

Proiectul mai prevede ca înregistrarea, atât pentru votul la secţiile de votare din străinătate, cât şi pentru votul prin corespondenţă, să înceapă în a treia zi de la dizolvarea Parlamentului.

Înregistrarea pentru votul prin corespondenţă se va încheia cu 45 de zile înainte de data votării, astfel încât să rămână timpul necesar pentru expedierea şi returnarea documentelor electorale, precum şi pentru dimensionarea corectă a secţiilor de votare din străinătate.

„AEP consideră că este necesar ca modificările propuse să fie adoptate înaintea oricărei decizii privind organizarea unui scrutin anticipat. Această abordare răspunde exigenţelor stabilite de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 150 din 12 martie 2020, pronunţată chiar în contextul unor măsuri privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Curtea a reţinut atunci că drepturile electorale sunt drepturi fundamentale, că sistemul electoral se reglementează prin lege organică, adoptată de Parlament, şi că orice intervenţie asupra legislaţiei electorale trebuie să respecte principiul stabilităţii juridice în materie electorală, consacrat şi de Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia”, se arată în comunicat.

Potrivit proiectului, durata campaniei electorale rămâne neschimbată, astfel încât competitorii electorali şi alegătorii beneficiază de acelaşi interval de 30 de zile pentru prezentarea şi cunoaşterea programelor electorale.

Pentru a încadra operaţiunile în intervalul constituţional, o parte dintre termenele intermediare se reduc la jumătate. Sunt exceptate, în mod expres, termenele care asigură garanţiile esenţiale ale procesului electoral: depunerea candidaturilor şi a semnelor electorale, stabilirea ordinii pe buletinul de vot, solicitarea timpilor de antenă, desemnarea preşedinţilor birourilor electorale, aducerea la cunoştinţă publică a secţiilor de votare, tipărirea listelor electorale permanente, termenele de 24 de ore şi de două zile, precum şi toate termenele ulterioare încheierii votării.

„Căile de atac şi operaţiunile de numărare, centralizare şi stabilire a rezultatelor se desfăşoară, aşadar, în aceleaşi condiţii ca la orice alegeri. În acelaşi spirit al proporţionalităţii, numărul minim de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor se reduce la jumătate, corespunzător timpului mai scurt disponibil pentru strângerea semnăturilor, astfel încât accesul la competiţia electorală să nu fie îngreunat de caracterul anticipat al scrutinului”, transmite sursa citată.

AEP subliniază că elaborarea proiectului nu este legată de momentul sau de oportunitatea unor eventuale alegeri anticipate.

„Abordarea AEP este una exclusiv tehnică şi instituţională, iar rolul său este acela de a se asigura că, dacă o astfel de decizie va fi luată, instituţiile statului dispun de un cadru legal care permite organizarea alegerilor în termenul constituţional, cu garanţii depline pentru toţi alegătorii şi pentru toţi competitorii electorali. Asigurarea garanţiilor pentru respectarea legii şi a Constituţiei nu trebuie confundată cu exprimarea unei opţiuni politice”, precizează aceeaşi sursă.

Reprezentanţii AEP reamintesc faptul că, potrivit art. 63 din Constituţie, alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se desfăşoară în cel mult trei luni de la dizolvarea Parlamentului. AEP adaugă că, încă din luna iulie, a explicat că respectarea termenului constituţional de trei luni presupune modificarea unor termene prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea AEP. La momentul respectiv, au fost semnalate şi dificultăţile logistice ale organizării unui scrutin anticipat într-un interval atât de scurt, inclusiv în ceea ce priveşte constituirea secţiilor de votare din străinătate.

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Editor : A.C.