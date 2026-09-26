Promisiunile Guvernului Mureșan: pensii mai mari și TVA redus. Când s-ar putea aplica măsurile

Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține că obiectivele viitoarei guvernări sunt indexarea pensiilor în 2027 și reducerea TVA-ului de la 21% la 19%. În cazul pensiilor, Mureșan afirmă că valoarea majorării va putea fi stabilită la finalul acestui an, în funcție de bugetul anului 2027 și de rata inflației, în timp ce Taxa de Valoare Adăugată ar urma să fie redusă atunci când România va avea suficient spațiu fiscal.

Siegfried Mureșan a declarat că unul dintre obiectivele Guvernului propus de el este indexarea pensiilor anul viitor.

„De doi ani nu a existat o indexare a pensiilor şi a salariilor în sectorul public. Ca atare, cred că trebuie să facem ceva, mai ales la pensii. Oamenii cu pensii mici au avut de suferit de pe urma ratei inflaţiei mai mari în ultima perioadă. A fost război în Orientul Mijlociu, preţul petrolului a crescut, iar preţurile crescute ale combustibililor se reflectă mereu în coşul zilnic. Ca atare, obiectivul nostru este să avem o indexare a pensiilor în anul 2027”, a declarat premierul desemnat.

El a explicat că la finalul anului ar putea anunța și care va fi valoarea majorării.

„Cât ne vom permite? Răspunsul la această întrebare îl vom putea da la finalul acestui an, când vom elabora legea bugetului de stat pe anul 2027. Totul va depinde şi de rata inflaţiei. Ea a fost 10% în urmă cu două luni, a scăzut la 6% acum, ca urmare a măsurilor de stabilizare economică luate de guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan. Deci rata de indexare va depinde şi de rata inflaţiei”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Reducerea TVA la 19%, „de îndată ce ne permitem”

Siegfried Mureșan a explicat că reducerea TVA de la 21% la 19% nu poate fi făcută imediat, în condițiile în care România trebuie să țină cont de deficitul bugetar și de angajamentele asumate.

Premierul desemnat a susținut că decizia de majorare a TVA luată de Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost necesară, având în vedere deficitul de peste 9% preluat de la guvernarea anterioară.

„Va trebui să vedem, exact aşa am şi scris în programul de guvernare, ne propunem să reducem TVA-ul de la 21% la 19%, de îndată ce ne permitem acest lucru. Veniturile colectate de stat din TVA sunt o componentă foarte mare a bugetului de stat. Ca atare, de îndată ce ne permitem, vom avea reducerea de TVA de la 21% la 19%. Va fi una dintre deciziile importante de luat de următorul guvern”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Acesta a declarat că TVA-ul nu va scădea dacă asta ar avea ca efect încălcarea angajamentelor față de investitori.

„Dacă am încălca promisiuni, atunci s-ar pierde încrederea în România, ar trebui să plătim rate mai mari ale dobânzilor şi atunci, în loc să avem mai mulţi bani pentru şcoli, spitale, grădiniţe, ar trebui să plătim bani investitorilor şi nu am dori acest lucru”, a subliniat Siegfried Mureşan.

Editor : A.P.