Angajații Parlamentului au declanșat un protest spontan pe holul din fața plenului Camerei Deputaților. Aceștia sunt nemulțumiți de planul Coaliției de a tăia bugetul de salarii din administrația publică centrală cu 10% și susțin că lefurile pe care le primesc în prezent nu le ajung pentru un trai decent.

Zeci de angajați ai Parlamentului s-au adunat pe holuri chiar înainte de începerea plenului comun al senatorilor și deputaților, de la ora 13:00. Aceștia au scandat: „Vrem salarii decente!” și „Vă bateți joc de noi”, strigăte care s-au intensificat în momentul în care și-au făcut apariția lideri ai Coaliției, precum Sorin Grindeanu, dar și miniștrii.

„Avem un salariu de mizerie”

„Problema e salariul. După ce că avem un salariu de mizerie, ne mai taie și din el. Deci de la 4.000 să ajungi la 3.600 de lei... e exagerat de puțin”, a declarat unul dintre protestatari, pentru Digi24.ro

„Nu mai vin oameni pe aceste salarii”

„Pentru postul de consilier a ajuns salariul 6.000 și ceva de lei net. Un zilier în agricultură primește atât, primește și masă acolo și nu semnează facturi de milioane pe lună, cu responsabilități. Aici sunt oameni de la departamentul tehnic. În acest moment s-a spart o țeavă și nu are cine să lucreze. Nu mai vin oameni”, este explicația lui Dan Mănulescu, în prezent consilier în direcția tehnică a Parlamentului.

Ce le-a transmis Sorin Grindeanu

„Vom ține cont de tot ce a însemnat reducerea atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. Aici s-au făcut reduceri la începutul anului. Toate acele lucruri vor conta în ceea ce înseamnă evaluarea pentru Parlament”, a afirmat Sorin Grindeanu, în timp ce protestatarii scandau „vrem salarii decente”.

Președintele Camerei Deputaților a transmis că va avea o discuție cu reprezentanții angajaților.

De asemenea, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că nu vor fi tăieri de salarii în proiectul Ministerului, fiecare instituție urmând să decidă cum își va reduce cheltuielile.

„Suntem sub nivelul de avarie. Este critică treaba”

„Suntem sub nivelul de avarie, oameni buni. (...) Cu acest nivel de 3.800 de lei - 3.500 de lei, care include și indemnizația de hrană, noi nu mai putem asigura resursa umană. Închidem punctele de alimentare. Este critică treaba. Nu am nimic cu domnul Bolojan, nici cu domnul Grindeanu. Am ce am cu conducătorii acestei țări, că reduc la tăcere această clădire”, susține Mircea Popa, inginer angajat în Parlament

La protest a apărut și George Simion

George Simion, liderul AUR, a profitat de ocazie și a mers alături de protestatari pentru a le reproșa guvernanților măsurile de austeritate.

