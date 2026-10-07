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Video Protest în plenul Camerei Deputaților: USR cere înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”

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protest usr camera deputatilor
Foto: captură video Parlamentul României
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Parlamentarii USR au protestat, miercuri, în şedinţa Camerei Deputaţilor, purtând pancarte prin care cer răspunsuri cu privire la zborurile către Mykonos în care s-au aflat politicieni PSD şi magistraţi, dar şi cu privire la zborurile plătite de compania Nordis. 

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„În fiecare secundă în care nu supuneţi la vot înfiinţarea Comisiei Mykonos-Nordis încălcaţi Regulamentul Camerei Deputaţilor (...) Nimeni nu are dreptul să ia vocea parlamentarilor”, a afirmat, de la tribuna Camerei Deputaţilor, Diana Stoca (USR), în timp ce colegii săi au urcat pe podium cu pancarte. 

„Românii au dreptul să ştie, vrem răspunsuri”, „Întrebări publice”, „Nu blocaţi comisia de anchetă”, „Cine a plătit zborurile”, au scris parlamentarii USR pe unele dintre pancartele pe care le-au purtat. 

De la prezidiu li s-a atras atenţia că se încalcă Art 158 al Regulamentului, care se referă la perturbarea activităţii. 

În 14 septembrie, USR şi PNL au solicitat conducerii Camerei Deputaţilor înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis” care să ancheteze atât zborurile Nordis, cât şi zborurile de lux recente către Mykonos şi Nisa, la care au participat judecătorul CCR Cristian Deliorga, politicieni, preşedintele Tribunalului Constanţa, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi un om de afaceri condamnat pentru constituirea de grup infracţional organizat. 

În 16 septembrie, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins solicitarea.

Editor : A.C.

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